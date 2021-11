Swansong: Sans doute le plus grand batteur T20 de l’histoire du jeu, Chris Gayle se termine par un gémissement

Gayle à la Coupe du monde T20 à Dubaï, Émirats arabes unis (AP Photo)

Le limogeage de Chris Gayle contre le Sri Lanka avait un brin de mélancolie. Le soi-disant « Boss de l’univers », qui a dominé le bowling de tout acabit pendant deux décennies, est devenu la proie d’une balle longue de Binura Fernando parce qu’il ne pouvait pas donner assez de puissance à son tir. Alors qu’il retournait péniblement à l’abri, cela ressemblait à la fin d’une époque.

Quatre matches et 30 runs lors de cette Coupe du Monde, la ‘Six Machine’ n’a encore atteint qu’une seule sur-limite dans ce tournoi. Les célibataires et les couples qu’il a toujours détestés, n’allaient jamais compenser une baisse de puissance, à 42 ans. Sans doute le plus grand batteur T20 de l’histoire du jeu, Gayle se termine par un gémissement. Une équipe des Antilles qui a remporté les titres mondiaux T20 2012 et 2016 arrive rapidement à la fin d’un cycle.

Quelques minutes après le limogeage de Gayle et alors que les Caraïbes s’enfonçaient plus profondément dans le bourbier, un message de Samuel Badree est apparu sur Twitter. « Malheureusement, la dynastie T20 touche à sa fin. Vainqueurs en 2012, demi-finalistes en 2014 et vainqueurs en 2016. @windiescricket devra se reconstruire avec sa bonne récolte de jeunes joueurs et évoluer comme le format a depuis ces jours magiques ! Reconstruire est le besoin de l’heure et selon toute vraisemblance, Gayle n’en fera pas partie. Les milléniaux qui ont grandi en regardant la « Six Machine » produire des six sur commande auraient du mal à croire que son premier Test 100, 175 contre le Zimbabwe en 2001, n’avait pas un seul maximum. Il s’est finalement épuisé et c’est à ce moment-là que Gayle a décidé qu’assez de courir, allons frapper six. Le Big Man était assez ironique lors de sa conversation avec Oaktree Sports sur YouTube. La réalisation réelle de vivre la vie et de jouer au cricket king-size est venue quelques années plus tard à la suite d’une opération cardiaque en 2006.

« Bip, bip, bip… », c’est ainsi que commence l’autobiographie de Gayle, Six Machine. Une cabine d’hôpital à Melbourne a fourni les réglages, les fils entrant dans le corps de Gayle, lorsque ses coéquipiers des Antilles se préparaient pour un test contre l’Australie. « Personne ne sait que j’ai été diagnostiqué avec un trou dans mon cœur en Australie, pas même mes parents. J’ai été obligé de subir une intervention chirurgicale et je n’ai informé mes parents qu’après l’intervention », avait déclaré Gayle lors du lancement de son autobiographie il y a six ans.

Le moment qui a changé ma vie comportait une prise de conscience : « Ce fut un moment qui a changé ma vie. Par la suite, j’ai décidé de profiter pleinement de ma vie et je le fais toujours.

Victime d’une enfance troublée, gamin maigre d’une cabane au toit de tôle dans les ruelles de Kingston, Gayle a écrit sur « partager un lit avec trois frères et voler des bouteilles vides pour acheter de la nourriture ». Il offre une étrange similitude avec l’histoire d’enfance de Romelu Lukaku. Le footballeur avait encore une partie de la sécurité sociale d’un pays du premier monde, la Belgique. Gayle, venant de Jamaïque, n’avait qu’une seule issue : le cricket.

Et comment il a dirigé le bowling avec un morceau de saule ! Gayle a fait l’analogie avec Zlatan Ibrahimovic dans son autobiographie, qui n’a jamais semblé déplacée. « Il y a des choses avec lesquelles je ne peux que m’en sortir. Personne d’autre ne les essayerait. Frapper Matthew Hoggard pour six quatre en plus. Frapper 37 sur un simple plus dans l’IPL. Un siècle sur 30 balles, une autre sur une jambe. Si Zlatan Ibrahimovic était un joueur de cricket, c’est le genre de chose qu’il essaierait.

Ayez une pensée pour sa carrière Test également et les deux triples siècles qu’il a marqués. C’est un petit club de plus d’un triple centurions comprenant un certain Don Bradman, Brain Lara et Virender Sehwag ainsi que trois autres membres. « Si vous voulez voir Sehwag sur la piste de danse, vous devez venir dans ce club », a plaisanté Gayle sur le programme YouTube, sans la moindre offense et en embrassant le rire. Quelqu’un qui refuse de prendre la vie au sérieux, sans parler du cricket, peut-être acceptera-t-il avec le sourire son échec en Coupe du monde et un avenir incertain en tant que joueur de cricket. Il a quitté l’IPL avant la Coupe du monde T20, s’ennuyant de la vie de la bulle. Il a tweeté à propos de « d’aller au Pakistan demain » après que la Nouvelle-Zélande ait brusquement débranché une tournée quelques heures avant le premier ODI à Rawalpindi. Flamboyance, cependant, pouvait difficilement masquer son trajet « dans un train descendant » en tant que batteur au cours des deux dernières années. Ses coups d’impact ont été sporadiques. Et quand il n’a pas marqué de points, il a à peine contribué sur le terrain.

Peut-être que la vie de franchise de Gayle se poursuivra encore quelques années en dehors de l’IPL, car lors de l’enchère ouverte de l’année prochaine, il est peu probable qu’il soit rappelé dans la ligue T20 la plus en vue au monde.

Alors que le maraudeur se dirigeait vers le coucher de soleil d’Abou Dhabi jeudi, alors qu’une grande partie de ce pays célébrait Diwali avec ferveur, le voyage d’une équipe caribéenne vieillissante s’est également apparemment arrêté. Leurs Fab Four – Gayle, Kieron Pollard, Dwayne Bravo et Andre Russell – tous avec beaucoup de kilomètres dans les jambes, n’ont pas pu empêcher le côté de faiblir.

«À moins que vous ne participiez à la décision de me débarrasser de moi, de me licencier ou de me retirer, dans l’état actuel des choses, je n’ai pas l’intention de ne pas jouer au cricket international. Un tournoi ou quelques mauvais matchs ne font pas un été », a déclaré le capitaine des Antilles, Pollard, sur la question de la transition lors de la conférence de presse d’après-match. Mais la hiérarchie du cricket du pays devrait prendre une décision et pour aller de l’avant, ils peuvent compter sur Shimron Hetmyer et Nicholas Pooran.

Pour en revenir à Gayle, il est un gagnant et a presque toujours eu le dernier mot, lorsque les critiques l’ont rejeté plus tôt, ou son combat avec l’établissement de cricket des Antilles. Mais cette fois, cela pourrait être un pont trop loin.

« Si je descends, je descends avec style. Je descends flamboyant. Descendre flamboyant, balançant la batte, balançant la lame. Même si je suis à l’hôpital, donne-moi un verre de rhum. Donne-moi un verre, d’accord ? Et puis dire au revoir… » C’est l’homme dans son autobiographie.

Son cricket dans ce tournoi n’a pas eu le flamboiement. Et sa marche vers le pavillon semblait résignée.

