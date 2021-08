“SWAT” Blooper Reel montre Shemar Moore en train de craquer sur le plateau

Une nouvelle bobine de bêtisier SWAT montre la star de la série Shemar Moore en train de briser le personnage et de craquer sur le plateau. Dans un clip partagé par Cinema Blend, un certain nombre de dérapages dans les coulisses de la saison 4 de SWAT sont vus, divers acteurs oubliant leurs répliques. Dans une partie du réel, Moore plaisante sur le fait de gâcher sa ligne, puis se met à rire lorsqu’un partenaire de scène renvoie une boutade.

Toute la vidéo montre que, bien que SWAT puisse être une série de haute intensité avec une véritable action mordante, les stars savent également comment la garder légère sur le plateau. Moore s’est également rendu sur Instagram pour partager son propre blooper, mettant en vedette des moments hilarants de lui-même et d’autres stars du SWAT en train de rire pendant les scènes. Moore est souvent plus connu pour avoir joué Derek Morgan dans Criminal Minds de CBS pendant 11 saisons (et plus tard en tant qu’invité spécial dans les saisons 12 et 13). Il a ensuite joué le rôle du sergent Daniel “Hondo” Harrelson dans SWAT, qui a récemment terminé sa quatrième saison.

La nouvelle saison a dû tourner principalement pendant la pire période de la pandémie de Covid-19 en cours, ce dont Moore a parlé avec CBS NY en novembre. Après qu’on lui ait demandé à quoi ressemblait l’expérience, Moore a répondu: “C’est un peu étrange. Nous y parvenons et je suis très fier. J’ai appris que nous étions la première émission à revenir aussi loin que la télévision en réseau ; le premier drame d’une heure à revenir.”

Il a poursuivi en disant: “C’est différent, vous avez toutes ces réglementations, nous faisons constamment des tests COVID. C’était censé être trois jours par semaine mais littéralement parce que le SWAT est tellement impliqué dans l’action, les flics pourchassant les méchants , et lutter contre les méchants au sol que nous sommes testés à peu près tous les jours. J’ai mis un petit coton-tige dans le nez puis je dois cracher dans une tasse. Avant de nous présenter au travail, nous prenons notre température pris; c’est différent.

En plus de Moore, SWAT met également en vedette l’ancien acteur de Sons of Anarchy Kenny Johnson, ainsi qu’Alex Russell, Lina Esco, Jay Harrington, David Lim et Patrick St. Esprit. La série de redémarrage, basée sur la série télévisée du même nom de 1975, a fait ses débuts en 2017 et est restée une émission préférée des fans tout au long de ses quatre saisons pleines d’action. Les fans peuvent être assurés que d’autres SWAT sont en route, car la saison 5 devrait faire ses débuts sur CBS le 1er octobre.