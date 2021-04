SWAT Saison 4 Episode 12 Review: Demi-tour ⋆ .

Hondo et l’équipe ont fait face à un large éventail d’émotions incroyablement puissantes et engageantes sur «U-Turn».

SWAT Saison 4 Episode 12 est extrêmement bien écrit, creusant de nombreux aspects différents des émotions à la fois au travail et en dehors.

En tant que tel, l’équipe a été jetée dans un cas unique qui aurait pu être extrêmement mortel.

Les histoires déchirantes se sont répandues dans tous les domaines, Hondo et Street assumant le fardeau.

Hondo a dû faire face aux émotions de Darryl avec son enfant tout en faisant face aux actions erratiques de son père. Street avait également une histoire animée par les émotions, lorsqu’il a dû se réconcilier avec sa mère récemment hospitalisée.

Ces deux histoires secondaires émotionnelles, ainsi qu’un cas lourd et intense, en ont fait un épisode brillant.

Des sentiments persistants et tendus imprègnent l’heure. L’émotion intense est présente dès le début des premiers coups de feu.

Le raid initial suivant a été stressant: Hondo et l’équipe sont arrivés dans une maison où se trouvaient deux jeunes filles – l’une avec des ecchymoses aux bras et l’autre tenant une arme à feu.

Immédiatement après que Hondo ait magistralement désamorcé la situation, nous avons été présentés à Ramiro. Père de deux filles au passé criminel, il est lié à l’essentiel de l’affaire.

Le fond de l’affaire a été révélé une fois que nous avons appris un crime antérieur commis avec la même arme que les filles brandissaient – et c’est une grande conspiration d’une affaire.

Des tueur à gages très meurtriers chassaient des militants du Guatemala, et la femme assassinée était une journaliste aidant les militants à dénoncer la corruption au Guatemala.

Luca: Eh bien, Los Angeles a la plus grande communauté guatémaltèque des États-Unis. Cela signifie beaucoup d’ennemis politiques à presser, des travailleurs sans papiers à extorquer.

Hicks: Mais si votre MO doit cibler votre propre peuple, pourquoi diable tueriez-vous un journaliste américain?

C’était à Hondo et à l’équipe d’arrêter les tueur à gages avant qu’il ne soit trop tard.

Nous avons eu une tournée à travers Little Guatemala avec de nombreux rebondissements divertissants. Contrairement à certains spectacles, cependant, qui penchent vers le prévisible, les rebondissements ici sont imprévisibles et mérités.

Beaucoup de personnages présentés étaient incroyables et les informations qu’ils ont fournies ont été bénéfiques.

À l’inverse, quelques personnages tristes ont été introduits dans le boîtier qui n’étaient pas utilisés à leur plein potentiel. Plus de temps ou d’informations de la part du propriétaire guatémaltèque du site d’aide aux réfugiés, ou peut-être plus des militants qui avaient besoin d’être aidés, auraient rendu l’histoire plus puissante.

Au lieu de cet aperçu personnel du côté guatémaltèque de l’histoire, il y avait des battements émotionnels séparés de Street et Hondo. Malgré cette opportunité manquée, il ne s’agit en aucun cas d’une plainte concernant ces scènes émotionnelles, bien méritées et bien représentées.

Ces scènes inaugurent une télévision époustouflante.

Street et Chris ont partagé un cœur à cœur dans lequel il a dévoilé son âme au sujet de ses problèmes avec sa mère. Avant cela, sa mère était un sujet délicat pour Street, donc s’ouvrir un peu à elle était merveilleux.

Bien sûr, à la fin, il a recommencé à ériger ses murs.

Chris: Qui est à l’hôpital? J’ai vu quelqu’un essayer d’appeler votre téléphone.

Street: Je vous ai dit que ce n’est rien.

Chirs: Si ce n’est rien, répondez-moi.

Street: Ma mère est malade depuis un moment, apparemment. Hum, ils l’ont transférée de l’infirmerie de la prison à l’hôpital Pleasant Green.

Chris: Je suis vraiment désolé d’entendre ça. Tu lui parles, tu la vois?

Street: Non. Je te l’ai dit, j’ai fini d’essayer de la sauver.

Ce fragment d’un instant où Street avait l’air d’être prêt à s’ouvrir, ce petit morceau d’admission dans sa voix, nous a tiré le cœur.

La rue semble presque trop effrayée pour s’ouvrir, ce qui a bien mérité le moment. La scène était magnifiquement réalisée. Le jeu était superbe et tout semblait très naturel. Les sentiments de Street à propos de sa mère, la bonne et la mauvaise, étaient viscéraux.

Chris a abordé le sujet, laissant entendre contre ses actions habituelles qu’elle se soucie profondément de Street.

Maintenant que Street a rompu les choses avec Molly, ce sera fascinant de voir ce qui se passe entre lui et Chris.

Même s’il n’y avait pas grand-chose à propos de leur relation jusqu’à présent, la série semble construire leur amitié au point que les choses pourraient conduire à quelque chose de romantique.

Hondo a également de belles scènes émotionnelles qui ne devraient pas passer inaperçues.

Il a beaucoup à faire, traitant avec son père tout en essayant de calmer les émotions de Darryl concernant l’arrangement de garde de son enfant.

Hondo aime sa famille et il est admirable à quel point il est impliqué avec eux. Mais sa sœur, Winnie, et lui ne sont pas d’accord avec leur père.

Winnie semblait douter que son père ait vraiment changé, tandis que Hondo était plus confiant dans la nouvelle direction de son père.

Winnie et son père se sont disputés et il semblait que Daniel père était prêt à les ignorer. Winnie était épuisée émotionnellement, luttant pour se connecter avec Daniel, lorsque Darryl a appelé Hondo. Ni Hondo ni Daniel n’ont apprécié cette décision.

Hondo s’est mis en colère, ce qui a été repris plus tard lors d’une scène profondément émouvante avec son père.

Hondo: Alors pourquoi partir? À quel moment nous pouvons vous aider le plus?

Daniel Sr .: Parce que si je pars, vous pouvez me haïr, au lieu de me briser à nouveau le cœur.

Hondo: Écoutez ici. Il n’y a pas de monde où tu disparais et où les cœurs ne se brisent pas.

La conversation entre les deux hommes a magnifiquement exprimé ce que chacun ressentait vraiment pour l’autre. L’émotion brute manifestée par Hondo et son père était absolument époustouflante.

Faire face à la maladie est difficile, et la représentation de la peur que l’on a pendant les périodes difficiles est quelque chose de rarement vu et très apprécié.

Une grande partie de l’intrigue de l’épisode est venue de l’affaire déchirante qui conduisait la maison, avec des émotions se déroulant au même rythme que la vie personnelle de l’équipe.

Les parallèles se sont déroulés, ne laissant aucun doute sur leur intention.

L’affaire avait quelques lacunes (comme beaucoup de ces cas ont tendance à le faire), mais la confrontation entre les méchants et l’équipe a été incroyable.

Bien qu’ils ne pouvaient pas attacher toutes les extrémités libres, ce n’était pas nécessaire; l’histoire était toujours satisfaisante.

Alors, fanatiques du SWAT! Qu’as-tu pensé de U-Turn?

Êtes-vous aussi anxieux que nous à propos du cliffhanger qu’ils nous ont laissé?

Que pensez-vous des efforts de Street avec Chris? Il semble que nous ayons enfin un développement.

Dites-nous ce que vous pensez après avoir regardé SWAT en ligne!

