Swatch sera propriétaire de la marque One More Thing au Royaume-Uni, bien qu’elle ait atteint sa renommée actuelle grâce à son utilisation par Steve Jobs dans les présentations principales d’Apple.

Apple n’a pas réussi à persuader un tribunal de bloquer la demande de marque, même si le juge a convenu que la motivation de Swatch était probablement douteuse …

Contexte

Il y a longtemps eu du mauvais sang entre les deux sociétés. À l’origine, Apple voulait utiliser iWatch comme nom de l’Apple Watch, mais Swatch en possédait la marque dans un certain nombre de pays et a refusé de la publier.

Swatch a également signé un accord exclusif pour l’utilisation de Liquidmetal dans les montres, ce qui a empêché l’utilisation prévue du matériau par Apple, ayant obtenu son propre accord exclusif pour les appareils électroniques grand public.

Les choses ne se sont pas améliorées lorsque l’Apple Watch a réussi à conquérir une très grande partie du marché de Swatch, bien que les horlogers suisses aient initialement rejeté l’appareil comme non pertinent.

À partir de ce moment, Swatch semble avoir apprécié volontairement ennuyer Apple. La société a réussi à enregistrer la marque Tick Different malgré les objections d’Apple. L’horloger semble avoir la même motivation pour postuler à la marque One More Thing dans pas moins de 44 pays.

Décision sur la marque One More Thing

Swatch a maintenant réussi à renverser l’objection d’Apple à ce sujet au Royaume-Uni. BNN Bloomberg rapporte qu’une partie du raisonnement semble être que Steve lui-même a emprunté la phrase de l’émission télévisée Columbo des années 60/70.

«Encore une chose», a déclaré Steve Jobs à la fin de nombreuses keynote d’Apple Inc., donnant son signal pour l’annonce d’un nouveau produit surprise. Mais Apple ne peut pas garder la phrase de son fondateur pour lui-même, a statué lundi un juge londonien alors qu’il se rangeait du côté de l’horloger suisse Swatch Group AG dans un différend de longue date sur les marques. La tentative de Swatch d’enregistrer la phrase pourrait avoir été une tentative «d’ennuyer» Apple, a déclaré le juge Iain Purvis dans sa décision, mais Apple ne peut pas l’empêcher de le faire. Purvis a déclaré dans sa décision que la phrase provenait probablement du détective de télévision fictif Columbo. Un ancien fonctionnaire du tribunal avait eu tort de dire que «les intentions de Swatch avaient dépassé la limite entre l’utilisation appropriée et inappropriée d’une marque», a ajouté Purvis.

Apple avait précédemment perdu une offre légale d’empêcher l’horloger suisse d’utiliser l’expression en Australie.

