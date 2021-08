Swatch Space : des montres inspirées de la NASA et de ses combinaisons spatiales emblématiques

Cette collection dévoile le prochain chapitre de l’histoire de Swatch Bioceramic : deux tiers de céramique et un tiers de bioplastique.

La biocéramique a un toucher soyeux et est extrêmement résistante, le meilleur des deux mondes. Trois des cinq montres de cette nouvelle série comportent des éléments fabriqués à partir de biomatériaux et sont directement inspirées des combinaisons spatiales portées par les astronautes de la NASA.

Big Bold Chrono Extravéhiculaire

Ce modèle s’inspire de la combinaison spatiale blanche emblématique. Portées pour la première fois en 1983 par les astronautes Story Musgrave et Donald Peterson, les combinaisons blanches protègent les astronautes des rayons du soleil.Le chronographe blanc apparaît dans un boîtier en biocéramique de 47 mm et en verre bioplastique. La minuterie du chronographe n’est pas réglée sur l’heure habituelle, mais dix secondes plus tôt, et a été surlignée en rouge comme un clin d’œil au compte à rebours avant le décollage. La couronne est située à 3 heures à côté de deux boutons et les boucles apparaissent en rouge et bleu, les aiguilles avec Swatch Glow et le logo de la NASA complètent le design.

Lancement Big Bold Chrono

L’Advanced Crew Escape Suit en orange, également connu sous le nom de Pumpkin Suit, inspire la montre Big Bold Chrono Launch. La couleur orange vif de la montre est identique aux combinaisons très visibles que portaient les astronautes pour aller dans l’espace. Le chronographe orange apparaît dans un boîtier en biocéramique de 47 mm et un verre en bioplastique. La minuterie du chronographe n’est pas réglée sur l’heure habituelle, mais dix secondes plus tôt, et a été surlignée en rouge comme un clin d’œil au compte à rebours avant le décollage. La couronne est située à 3 heures à côté de deux boutons et les passants de ceinture apparaissent en bleu et blanc. Le cadran argenté, les aiguilles Swatch Glow et le logo de la NASA complètent le look.

Combinaison Big Bold

N’oubliez pas les combinaisons bleues de tous les jours que les astronautes portent lors des conférences de presse ou lorsqu’ils travaillent dans les installations de la NASA. La montre bleue a un boîtier en biocéramique de 47 mm et un cristal en bioplastique. La couronne est située à 2 heures et les passants de ceinture apparaissent en blanc. Des aiguilles avec Swatch Glow et le logo de la NASA complètent le design.

Take Me To The Moon New Gent et Space Race Gent

Les cerises de la collection Space de Swatch sont les montres Take Me To The Moon New Gent, avec un boîtier transparent, et Space Race Gent, avec un cadran argenté à effet miroir.

