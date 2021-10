Sway Bhatia de Succession partage ce qu’il y a dans son sac

Nous avons interviewé cette célébrité parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Entre jouer dans des émissions comme Succession, utiliser sa plateforme pour inspirer les autres et proposer des looks à la mode sur son Instagram, Sway bhatia n’est pas comme la plupart des enfants de 12 ans. Avec un emploi du temps aussi chargé que le sien, nous avons demandé à l’actrice de The Mighty Ducks: Gamechangers de parler des choses sans lesquelles elle ne peut pas vivre. Des autocollants anti-moustiques à un étui AirPods en avocat et des baumes à lèvres nourrissants, Sway nous a prouvé qu’elle était toujours prête. Et elle a partagé d’excellents conseils pour se sentir mieux!

« S’inspirer de modèles est important, mais il est impératif de trouver sa propre voix », a expliqué le musicien à E !. « Pour moi, j’aime expérimenter et contrer le stéréotype. Je porte aussi avec fierté la confiance et la gentillesse. »

Pour tout dans le sac à main Betsey Johnson de Sway, faites défiler ci-dessous!