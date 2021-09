Nadhim Zahawi a été accusé par Sir Desmond Swayne et le député conservateur William Wragg de ne pas croire à la politique de son propre gouvernement consistant à introduire des passeports vaccinaux à la fin du mois. M. Zahawi, qui s’est opposé aux passeports vaccinaux dans le passé et a déclaré qu’ils ne seraient pas introduits, a été bombardé par des opposants conservateurs qui ont déclaré que cette décision constituait une atteinte à la liberté et aux libertés individuelles. M. Wragg est allé jusqu’à qualifier la position de M. Zahawi de « poubelle » en se demandant pourquoi les conservateurs poursuivaient une politique avec laquelle beaucoup d’entre eux étaient en désaccord.

Des endroits comme les boîtes de nuit devront demander une preuve de vaccination comme condition d’entrée d’ici la fin septembre, car la majorité des plus de 18 ans se seront vu offrir leurs deux vaccins.

Les ministres soutiennent que cela permettra à des sections de l’économie de rester ouvertes, mais les patrons de l’hôtellerie ont déclaré que cela détruirait l’industrie de la vie nocturne car de nombreuses personnes pourraient ne pas avoir les documents ou être encore piquées.

La décision d’introduire des passeports vaccinaux a été critiquée par l’ancien conseiller du gouvernement, le professeur Neil Ferguson, qui a déclaré que “contraindre” les gens à prendre le vaccin était injuste.

Plus tôt cette année, M. Zahawi a également déclaré sur Twitter qu’il n’avait pas l’intention d’introduire des passeports vaccinaux, le ministre du Cabinet Michael Gove laissant également entendre qu’ils pourraient être supprimés lors d’une comparution devant un comité.

S’exprimant à la Chambre des communes, Sir Desmond a attaqué M. Zahwawi au sujet de la mise en place de passeports vaccinaux à la fin du mois pour les grands lieux et événements.

Il a dit: “N’est-ce pas l’événement super épandeur, la propagation de politiques discriminatoires et coercitives illibérales à partir de cette boîte d’expédition?”

M. Zahawi s’est arrêté et a bégayé dans sa réponse et a déclaré: “Cela me fait mal de devoir rester dans cette boîte d’expédition et de devoir mettre en œuvre quelque chose qui va à l’encontre de l’ADN de ce ministre et de son Premier ministre.

“Mais nous vivons des temps difficiles, des temps sans précédent, en tant que l’une des principales économies du monde, je pense que nous avons fait un travail incroyable

“Il s’agit d’une mesure de précaution pour garantir que nous pouvons soutenir et maintenir l’ouverture de tous les secteurs de l’économie.”

M. Wragg s’est rapidement levé et a déclaré: “Quelle charge de déchets, je ne crois pas que mon honorable ami croie un mot qu’il vient de prononcer.

“Parce que je me souviens qu’il avait exprimé de manière très convaincante ma position, que nous partagions à l’époque, qu’une telle mesure serait discriminatoire et pourtant envoyée à la boîte d’expédition pour défendre l’indéfendable.

“C’est un combat inutile que nous semblons prêts à mener dans cette maison sur cette question, c’est complètement inutile.

“Nous sommes tous d’accord pour dire que les gens devraient être encouragés à se faire vacciner et j’encourage à nouveau tout le monde à le faire.

“Mais emprunter cette voie qui est ouvertement discriminatoire sera totalement préjudiciable au tissu de la société.”

Au cours de son discours, M. Zahawi a déclaré qu’il était juste que les passeports soient introduits car les grands événements pouvaient souvent être considérés comme un moment de grande diffusion.

Il a déclaré à la maison: “La raison pour laquelle nous allons de l’avant est que, si vous regardez ce qui s’est passé dans d’autres pays où les discothèques ont ouvert puis fermé à nouveau, ouvert et fermé à nouveau, nous voulons éviter cette perturbation et maintenir secteurs qui peuvent contribuer au plaisir de la vie et de la danse, comme cela a été le cas pour le chancelier du duché de Lancaster. »

Dimanche, 37 001 cas de coronavirus ont été signalés au Royaume-Uni et 68 décès dans les 28 jours suivant un test positif.