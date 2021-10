Swedish House Mafia annonce une tournée et partage la collaboration Weeknd

Mafia de la maison suédoise a annoncé ses premières dates de tournée depuis 2012 et a partagé « Moth To A Flame », sa collaboration très attendue avec The Weeknd.

Le supergroupe de musique house – composé des producteurs et DJ suédois Axwell, Steve Angello et Sebastian Ingrosso – a annoncé sa réunion en juillet. Il a depuis sorti deux singles – « It Gets Better » et « Lifetime (feat. Ty Dolla $ign) » – et a commencé à taquiner son travail avec The Weeknd lors des MTV VMA du mois dernier.

« Comme une mite à une flamme/Je vous tire, je vous ramène à/Ce dont vous avez besoin au départ », chante The Weeknd pour ouvrir la piste. Au fur et à mesure qu’il continue, les synthés et les rythmes brillants de Swedish House Mafia se transforment en un morceau de dance-pop aux pulsations douces.

« Moth To A Flame » précède le nouvel album du groupe, Paradise Again, qui devrait arriver au début de l’année prochaine.

Swedish House Mafia emmènera son nouveau matériel dans une tournée nord-américaine, européenne et britannique en 2022, se préparant à une série de nouvelles dates avec des apparitions à Coachella 2022 en avril. Les billets seront mis en vente au grand public vendredi prochain, tandis que les fans qui précommanderont le CD Special Tour Edition de Paradise Again pourront accéder à une prévente à partir de mercredi.

Consultez l’itinéraire de la tournée 2022 de Swedish House Mafia ci-dessous.

29 juillet – Miami, Floride – FTX Arena

31 juillet – Orlando, Floride – Amway Center

3 août – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

5 août – Toronto, ON – Scotiabank Arena

7 août – Montréal, QC – Festival îleSoniq

9 août – Boston, MA – Jardin TD

10 août – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center

11 août – Washington, DC – Capital One Arena

13 août – Chicago, IL – United Center

17 août – Detroit, MI – Little Caesars Arena

19 août – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

21 août – Denver, CO – Ball Arena

25 août – Austin, Texas – Moody Center

26 août – Dallas, TX – American Airlines Center

27 août – Houston, Texas – Toyota Center

30 août – Phoenix, AZ – Footprint Center

2 septembre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

4 sept. – San Diego, Californie – Pechanga Arena

13 sept. – Vancouver, C.-B. – Rogers Arena

14 sept. – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

16 septembre – San Francisco, Californie – Chase Center

29 septembre – Manchester, Royaume-Uni – AO Arena

30 sept. – Glasgow, Royaume-Uni – OVO Hydro Arena

2 octobre – Londres, Royaume-Uni – L’O2 Arena

6 octobre – Dublin, Irlande – 3Arena

8 octobre – Birmingham, Royaume-Uni – Utilita Arena Birmingham

10 octobre – Paris, FR – Accor Arena

14 octobre – Madrid, SP – IFEMA Madrid Live

15 octobre – Lisbonne, PT – Altice Arena

18 octobre – Milan, IT – Forum Mediolanum

19 octobre – Zurich, CH – Hallenstadion

21 octobre – Cracovie, PL – Tauron Arena

22 octobre – Prague, CZ – O2 Arena

25 octobre – Cologne, DE – Lanxess Arena

27 octobre – Munich, DE – Olympiahalle

29 octobre – Anvers, BE – Sportpaleis

31 octobre – Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

3 novembre – Vienne, AT – Stadthalle

5 novembre – Francfort, DE – Festhalle

6 novembre – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

8 novembre – Hambourg, DE – Barclaycard Arena

9 novembre – Copenhague, DK – Royal Arena

11 novembre – Oslo, NO – Telenor Arena

13 novembre – Tampere, FI – Uros Arena