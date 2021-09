Swedish House Mafia et IKEA prévoient de donner la priorité à la créativité musicale à la maison

Mafia de la maison suédoise (Crédit photo : Alexander Wessely)

La centrale EDM Swedish House Mafia travaille avec IKEA pour élever la musique et la créativité dans les foyers des créateurs et des fans de musique. La collection devrait être lancée en septembre 2022.

L’importance de la musique et l’unité qu’elle peut apporter à tous est évidente, en particulier avec l’absence de spectacles en direct et la montée en flèche de la nouvelle musique émergente avec les défis des médias sociaux. Nous continuons de voir des fans de musique et des créateurs de musique innover pour partager la musique qu’ils aiment. Comme pour beaucoup, la créativité musicale commence à la maison, où l’exploration peut ne pas être aussi étendue que les ressources fournies dans un studio.

Swedish House Mafia et IKEA explorent comment ils peuvent aider les créateurs de musique et les fans de musique à être plus créatifs à la maison. Le trio à succès Swedish House Mafia, composé de Steve Angello, Axwell et Sebastian Ingrosso, est mondialement connu pour être des pionniers dans le monde de la musique électronique.

Au début, cela peut sembler une étrange collaboration entre une entreprise de meubles et les trois producteurs de musique. Comme vous comprenez la mission, cela prend tout son sens. La collection comprendra des solutions d’ameublement spécialement conçues pour créer un environnement propice à un cadre créatif optimal pour produire, jouer et écouter de la musique à la maison.

Le groupe nommé aux Grammy Awards Swedish House Mafia est largement reconnu pour sa musique électronique et ses spectacles épiques. Le groupe a plusieurs singles à succès qui ont été des incontournables parmi les ensembles de festivals EDM tels que “Don’t You Worry Child”, “Save The World” et “Greyhound”. Après huit ans sans sortir de musique en tant que groupe, le trio a sorti de nouveaux singles et devrait sortir son nouvel album cette année.

« La collection est créée pour tous ceux qui valorisent et soutiennent la créativité à la maison, et en particulier les créateurs de musique. Nous voulons tendre la main à tous ceux qui souhaitent intégrer davantage de design dans leurs studios à domicile sans être gênés par l’argent ou la disponibilité. Il s’adresse à tous, partout, débutant ou pro. C’est pour ceux qui ont des moyens limités, mais une créativité illimitée », explique Swedish House Mafia.

Comme il s’agit d’une collection accessible et abordable pour les créateurs de musique et les fans de musique, la prochaine étape consisterait à déterminer quels seront les prix abordables en fonction des pièces de la collection. De plus, il sera essentiel de rechercher les différences spécifiques que cette collection ferait par rapport aux systèmes de divertissement à domicile et aux configurations de studio déjà établis.

La collection devrait être lancée en septembre 2022, dans un an.