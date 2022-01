Swedish House Mafia partage le remaniement symphonique d’un

La Swedish House Mafia s’est associée au compositeur montant Jacob Mühlrad pour une refonte symphonique de leur single de 2010 « One », désormais connu sous le nom de « One Symphony ».

Parlant de la nouvelle interprétation de leur hymne EDM, Swedish House Mafia a déclaré : « Nous avons toujours pensé que le monde de Jacob rencontre le nôtre. Son interprétation de « One » est absolument incroyable et nous sommes si heureux de la publier enfin dans le monde. »

Mühlrad a ajouté : « Je me suis senti très inspiré et honoré lorsque j’ai reçu la commande ».

Il a poursuivi en expliquant que son point de départ pour « One Symphony » était « d’utiliser la belle simplicité de la mélodie principale écrite à l’origine comme un mouvement d’échelle descendante dans l’intervalle d’une quinte. La 5e est un intervalle qui existe dans toutes les traditions musicales du monde. J’ai ressenti une envie de continuer à essayer de garder le geste à la fois rythmique et mélodique et de le varier autant que possible. À un moment donné, la musique a pris le dessus sur mon concept et « One Symphony » s’est révélé. » Vous pouvez écouter la version épique et symphonique du morceau ci-dessous.

Swedish House Mafia réunie en 2018 après leur séparation en 2013. Retour seul « It Gets Better » est sorti en 2021 tout comme « Moth To A Flame », leur collaboration avec The Weeknd.

Parlant de l’importance de sortir de la nouvelle musique, Sebastian Ingrosso a déclaré à NME : « Il était important pour nous de ne pas simplement faire la tournée de l’héritage. Bien sûr, nous allons jouer notre ancienne musique parce que nous l’aimons toujours, mais nous voulions nous défier, défier les fans et défier le son.

« La réunion n’allait jamais être juste une tournée parce que nous étions tellement excités à l’idée de faire quelque chose de nouveau. »

Ailleurs dans l’interview de Big Read, Swedish House Mafia a discuté des « mélodies scandinaves, de la production sombre et des sons durs » qui figurent sur leur prochain album Paradise Again – dont la sortie est prévue cette année.

« Quand Steve [Angello] a d’abord dit : « Nous devons faire un album », je voulais sauter par la fenêtre », a déclaré Ingrosso. « Swedish House Mafia n’a jamais fait d’album auparavant, et historiquement, il nous faut beaucoup de temps pour créer une chanson. Nous sommes vraiment heureux de ce qu’il est devenu, cependant – nous avons hâte de le donner au monde.

