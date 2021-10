Swedish House Mafia retourne en tournée, nouvelle chanson avec The Weeknd

Mafia de la maison suédoise est de retour dans la maison … ils partent en tournée pour la première fois depuis près d’une décennie, et ils ont un nouveau single avec Le weekend!!!

Le supergroupe vient d’annoncer des plans pour leur première tournée dans les arènes depuis 2012, et ils viennent de sortir leur nouveau morceau avec Abel … « Moth to a Flame ».

Oui, Swedish House Mafia est de retour d’une très GRANDE manière… la chanson avec The Weeknd est leur premier nouveau single depuis l’annonce de leurs retrouvailles, et elle sera sur leur prochain album, « Paradise Again ».

Les hitmakers d’EDM entameront leur rare tournée en juillet prochain à Miami, la première des 44 étapes aux États-Unis et en Europe.

Mais, avant de repartir en tournée, SHM fera son grand retour en live en avril à Coachella – ce qui allait déjà être fou après le Pause pandémique de 2 ans.

La dernière tournée Swedish House Mafia a vu plus d’un million de billets vendus à travers le monde… mais il faut imaginer que celui-ci pourrait être encore plus gros !!!