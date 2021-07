Sweet Caroline, Three Lions, Atomic Kitten… Ces chansons de football anglais devraient être répétées pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

in

55 ans de mal. Dans une certaine mesure, les fans anglais ont cessé de rêver jusqu’à très récemment.

En tant que nation, nous pensions avoir enfin appris à ne pas trop espérer. Mais la vérité est que nous avons toujours cru.

Obtenez ces airs tonitruants parce que l’Angleterre est dans la sanglante finale de l’Euro 2020 !

Il est impossible de ne pas le faire quand vous entendez ces trois mots immortels : le football rentre à la maison.

Un élan de patriotisme vous consume. Pourrions-nous réellement le faire ?

Alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Italie en finale de l’Euro 2020 ce soir, EN DIRECT sur talkSPORT, nous espérons et prions que la réponse soit oui.

Toute personne âgée de moins de 55 ans en Angleterre n’aura absolument aucune idée de ce que le jour d’une finale de tournoi majeur est censé être.

Tout ce que nous savons, c’est qu’en écoutant les morceaux suivants en boucle toute la journée, vous ne pouvez pas vous tromper trop loin.

Alors montez le volume aussi fort que possible, car ces morceaux n’ont jamais vu de finale en Angleterre – et c’est pour cela qu’ils ont été créés.

8. Cette fois, nous allons y arriver – Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde (1982)

Commençons lentement, avec un clin d’œil à l’histoire.

L’Angleterre ne s’est pas trop trompée en 1982.

Ils ont été éliminés au deuxième tour sans réellement perdre de match – et ils ont réussi.

Il serait mieux classé si le titre n’était pas un mensonge trompeur. J’espère que c’est plutôt approprié pour aujourd’hui.

7. Retour à la maison – Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde (1970)

Champions du monde et tops des charts : y avait-il quelque chose que les hommes de Sir Alf Ramsey ne pouvaient pas faire ?

Ils y ont même apporté quelques changements de tonalité pour montrer leur belle gamme vocale.

Malheureusement, ils n’ont pas pu conserver le trophée après leur triomphe en 1966, mais cet excellent effort a offert une certaine consolation.

6. Nous sommes sur le ballon – Ant et décembre (2002)

C’est Neville pour Campbell. Le plus grand but jamais enregistré sous forme de chanson.

Maintenant, nous savons que ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde.

Irritant accrocheur et un rappel brutal de la déception de la génération dorée.

Mais Ant et Dec ont écrit une chanson sur l’Angleterre battant l’Allemagne 5-1 et elle est devenue numéro trois.

5. Douce Caroline – Neil Diamond (1966)

Comme Gareth Southgate l’a dit plus tôt à l’Euro 2020, rien ne vaut un peu Sweet Caroline.

Cela a laissé Harry Kane sans voix après la victoire de l’Allemagne en huitièmes de finale, mais les fans de football anglais sont en fait assez en retard pour la fête sur celui-ci.

Il est utilisé lors d’événements sportifs américains depuis des décennies – et l’Irlande du Nord l’a rendu célèbre au Royaume-Uni, l’utilisant ironiquement pour célébrer la victoire contre l’Angleterre dans le football en 2005.

Pendant ce temps, les fans de cricket de ce pays le répètent également depuis des années. Ce n’était donc pas exactement un coup de génie du DJ de Wembley.

“J’allais jouer ‘Vindaloo’, mais j’y suis allé avec mon instinct”, a-t-il déclaré. Son autre option est certainement plus traditionnelle…

4. Southgate You’re The One (Football’s Coming Home Again) – Atomic Kitten (2021)

Pour terminer! Après des années d’attente, Atomic Kitten s’est reformé. Oh, et l’Angleterre a un vrai air de football pour la première fois depuis 1996.

Depuis que la FA a cessé de faire des morceaux officiels, le genre est devenu un peu vicié.

Mais quiconque a décidé de ré-imaginer l’hymne pop au fromage “Whole Again” avec des pensées de Southgate et “Football’s Coming Home”, nous sommes très reconnaissants.

Il est apparu pour la première fois lors de la Coupe du monde 2018, c’est maintenant un vrai single que vous pouvez écouter, et rien n’illustre le pouvoir du football plus que des milliers d’adultes qui le chantent sans honte.

3. Vindaloo – Gros Les (1998)

Puis-je vous présenter, s’il vous plaît, un morceau de cheddar ? Un tricot, un perle. Laissez tomber un, bouclez un. Bottes-le.

Une chanson complètement bizarre. Mais quelque part ça marche.

Pratiquement impossible de ne pas devenir un peu fou quand ça vient.

2. Monde en mouvement – Nouvel ordre (1990)

NAH NAH NAAAH. Désolé, où étions-nous ? Ah oui, World in Motion.

Le rap de John Barnes est un moment rare dans l’histoire de la musique.

Pendant 30 secondes, deux mondes se heurtent.

Imaginez Jay-Z marquant un coup de pied au-dessus de la tête lors de la finale de la Coupe du monde. C’est ça à l’envers. Vraiment remarquable.

Une chose importante à retenir des jours comme celui-ci : c’est ING-GER-LUND, pas l’Angleterre.

1. Three Lions (Football’s Coming Home) – Baddiel, Skinner et Lightning Seeds (1996)

Three Lions est aussi emblématique que possible.

Plus une prophétie qu’une chanson, elle capture parfaitement l’expérience unique d’être un fan d’Angleterre.

Cette tradition d’effacer l’équipe, mais de maintenir une glissade d’espoir au fond de soi.

24 ans plus tard, Baddiel et Skinner nous donnent encore des raisons de croire.

VIENS EN ANGLETERRE!