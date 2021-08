“Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses dépasse le milliard de streams sur Spotify

GUNS N’ ROSES‘ ballade de puissance classique “Mon enfant adoré” a dépassé le milliard de streams sur Spotify. L’exploit intervient moins de deux ans après que la chanson est devenue le premier clip des années 1980 à se frayer un chemin dans YoutubeClub du milliard de vues. Un an plus tôt, la vidéo de 1992 pour GN’R chef-d’œuvre épique “Pluie de novembre”, a battu des records en tant que première vidéo des années 1990 à atteindre le milliard de vues.

GUNS N’ ROSES a injecté une attitude débridée dans la scène rock naissante de Los Angeles et a captivé le monde entier avec la sortie le 21 juillet 1987 de “Appetit pour la destruction”, qui reste le premier album américain le plus vendu de tous les temps, avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

GUNS N’ ROSES‘ la résistance est indéniable. Avec plus de 9,2 millions Youtube abonnés et des vidéos record au fil des décennies, le groupe et sa musique emblématique continuent d’inspirer. Leur fidèle légion de fans de hard rock du monde entier revient sans cesse à leurs vidéos classiques, ce qui en fait l’un des 200 artistes les plus regardés au monde sur Youtube.

Dans une interview de 2014, GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer a dit qu’il n’aimait pas “Mon enfant adoré” quand il a été écrit pour la première fois. Il expliqua: “GUNS N’ ROSES a toujours été un vrai hardcore, en quelque sorte, AC DC genre de groupe de hard rock avec beaucoup d’attitude. Si nous faisions des ballades, c’était du blues. C’était une ballade rythmée. C’est l’une des choses les plus gaies que vous puissiez écrire. Mais en même temps, c’est une super chanson – je ne la frappe pas – mais à l’époque, elle ne cadrait tout simplement pas avec le reste de notre, un peu, schtick. Et, bien sûr, ce serait le plus gros succès que nous ayons jamais eu. »

Sabrer Raconté Métro il y a près d’une décennie que “Mon enfant adoré” était la chanson la plus lucrative qu’il ait composée. Il a dit: “C’est le plus couvert [song I have ever written]. Il existe de très bonnes versions instrumentales pour le piano ou le violon, mais j’ai été horrifié par certaines versions muzak. J’étais assis dans le bureau d’un médecin en pensant : « Cela semble familier », puis en réalisant que c’est l’interprétation de quelqu’un de ce que j’ai écrit. Cela peut être un sentiment effrayant.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).