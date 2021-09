Sweet Girl de Netflix: que regarder si vous avez apprécié le film d’action de Jason Momoa

Les trois prochains jours (Netflix)

La vie d’un couple marié (Russell Crowe, Elizabeth Banks) est bouleversée lorsque la femme est accusée de meurtre.

Pourquoi devriez-vous le diffuser si vous l’avez aimé Gentille fille: Si vous êtes un grand fan de films sur des hommes en colère confrontés à des injustices et en fuite se battant pour leur vie, avec le « Burgh en toile de fond, vous feriez mieux de regarder Les trois prochains jours. Le thriller dramatique axé sur les personnages de Paul Haggis n’est pas sans problèmes, à savoir son intrigue ridicule et son rythme inégal, mais c’est finalement un thriller efficace, grâce aux solides performances de ses stars principales, son histoire pleine de suspense et sa saveur locale. Peut-être que je suis un peu mou avec ce film puisqu’il se déroule dans mon coin de pays, mais ce drame regardable et bien conçu semble avoir plus d’avantages que certains critiques ne l’ont crédité. Si vous recherchez un autre thriller amusant de Pittsburgh, en particulier celui qui est sur Netflix, ce film est facile à engager.

Diffusez Les trois prochains jours sur Netflix.

Louez les trois prochains jours sur Amazon.