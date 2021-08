Sweet Libérer le potentiel des objets de collection numériques en créant des expériences à couper le souffle ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Les jetons non fongibles sont passés de niche à grand public dans l’espace crypto et blockchain. Il ne serait pas faux de dire que la montée des NFT n’était rien de moins qu’une accalmie avant la tempête qui couvait. L’avènement des NFT a donné lieu à un élan créatif, montrant une culture populaire constituant d’éminentes légendes de l’industrie du divertissement, du sport et de la musique. Les programmes d’incitation lucratifs autour du battage médiatique apparent du NFT ont permis d’élargir le spectre de l’adoption par le grand public.

La popularité importante de l’espace NFT a entraîné la commercialisation d’objets de collection numériques et une activité économique massive dans la sphère crypto. Il a repoussé les limites des NFT Degens et des passionnés pour s’aventurer dans l’inexploré, entraînant des cas d’utilisation fascinants. Surtout, une chose qui reste inévitable est la quête de création d’expériences fascinantes pour les utilisateurs moyens.

À l’intérieur de ce point de confluence, des projets NFT comme Sweet ont connu une immense croissance en générant des expériences séduisantes, générant ainsi plus de mécénat. Les projets doux profitent à la fois aux consommateurs et aux entreprises dans un modèle à deux volets pour une plus grande inclusion en tant que piliers solides du métaverse émergent.

Transformer les NFT en possessions physiques

Cela ressort du buzz continu sur la façon dont Sweet se positionne en tant que leader du marché NFT pour les marques commerciales et de divertissement par une forte association avec des voix d’autorité dans l’espace NFT.

Avec un volume total de ventes NFT dépassant les 2,5 milliards de dollars, la popularité des jetons de fans associés aux célébrités et aux stars du sport donne un aperçu de la croissance de la popularité de Sweet contribuant à la vague NFT. Avec plusieurs concurrents dans la sphère NFT, la plate-forme NFT agnostique de la blockchain de Sweet a noué de puissants partenariats avec Dave & Busters, New York Knickerbockers, Spotify et d’autres pour lancer des NFT en édition limitée. Ces NFT en édition limitée font partie des biens les plus précieux qui créent des moments rares pour les fans et, plus précisément, une expérience pour toute une vie. Imaginez à quel point il serait excitant d’être témoin de la possession d’un NFT unique dans votre portefeuille, quelque chose que vous pouvez chérir au fil des ans.

En lançant ces NFT ultra-rares, Sweet a pour mission de donner aux marques les moyens de rassembler les NFT et de créer des expériences immersives pour leurs consommateurs. Il vise à réduire les complexités cryptographiques impliquées dans l’achat de NFT avec son portefeuille NFT intuitif axé sur le client qui permet aux utilisateurs d’acheter des produits numériques en édition limitée et facilite la distribution NFT par diverses voies, offrant une solution NFT à guichet unique pour les consommateurs.

“L’avenir des marchandises rares et de collection est dans l’arène numérique, comme en témoigne l’intérêt croissant pour les NFT, et nous sommes ravis d’être ceux qui offrent aux marques et aux artistes une nouvelle façon d’offrir des marchandises numériques exclusives à leurs fans et clients”, a déclaré Tom Mizzone, fondateur et PDG de Sweet.io

En mission pour améliorer l’expérience utilisateur

La popularité des actifs NFT authentifiés basés sur la blockchain montre comment les interactions numériques font partie intégrante de notre mode de vie. La transition se faisant à un rythme accéléré, Sweet s’efforce d’intégrer son portefeuille convivial dans le mode de vie d’un utilisateur moyen. Cela permet non seulement aux entreprises d’exécuter des programmes de financement, de susciter l’engagement des fans ou d’augmenter les revenus, mais permet également aux utilisateurs d’acheter, de vendre, de jouer, de partager, de mettre aux enchères, d’intégrer et de supprimer des NFT. Il permet aux passionnés de célébrer et de présenter leurs NFT comme un lot d’honneur et de réputation dans le monde réel.

Les utilisateurs peuvent configurer rapidement leurs portefeuilles sur la plate-forme de Sweet sans trop de tracas. L’infrastructure actuelle est très intuitive et permet aux utilisateurs de s’inscrire avec le numéro de téléphone portable et l’adresse e-mail. Les utilisateurs peuvent sécuriser leurs comptes en configurant des mots de passe uniques une fois l’enregistrement terminé. Pour acheter les NFT, le portefeuille prend en charge diverses méthodes de paiement conventionnelles telles que les cartes de crédit, les cartes de débit, Paypal, Apple Pay, Google Pay et les crypto-monnaies. Son interface intuitive permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement et d’explorer diverses fonctionnalités. Les applications sont en direct sur Android et IOS. Les utilisateurs peuvent acquérir leurs NFT limités basés sur ERC-721 en un clic.

Les coûts de transaction élevés sont l’un des principaux défis qui entravent l’adoption massive des TVN. Pour accroître l’utilité, Sweet s’appuie sur le protocole Simple Ledger et le réseau Bitcoin Cash pour améliorer l’expérience utilisateur en termes de vitesse, d’évolutivité et de faibles frais d’essence.

Avec les jetons de fans présentant un énorme potentiel, nous assistons à une grande validation du marché de la sphère NFT. Outre la mise à l’échelle de l’adoption, ce segment a vraiment changé la donne pour générer des volumes NFT, en particulier pour les fans de jeux hardcore et occasionnels, remodelant ainsi le récit autour des NFT et le catapultant vers de plus hauts sommets.