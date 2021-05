‘Sweet Magnolias’ célèbre les liens communautaires étouffés ⋆ .

Lorsque la première saison de «Sweet Magnolias» a été diffusée sur Netflix en mai 2020, la plupart des Américains se sont retrouvés sous des ordres de rester à la maison et des mandats exécutifs fermant des entreprises dans des États jugés «non essentiels». Dans des endroits comme New York et la Californie, bon nombre de ces commandes se sont étendues tout au long de l’année, fermant les petites entreprises, les écoles et les lieux de culte.

La sensation de “Sweet Magnolias” du sud de la petite ville est déjà doucement nostalgique, comme le souvenir des après-midi d’été passés à siroter un thé sucré sur une balançoire. Mais de l’autre côté de ces verrouillages dévastateurs de COVID, la réminiscence de la série des temps plus simples est encore plus puissante.

«Sweet Magnolias» suit les amies d’enfance Maddie, Helen et Dana Sue alors qu’elles traversent le divorce et le chagrin, les opportunités d’emploi et les escapades de leurs enfants dans la petite ville de Serenity en Caroline du Sud. Ne vous attendez pas à l’intrigue complexe d’un roman russe, mais les personnages sont adorables et l’esthétique du porche est agréable pour les yeux.

Cependant, involontairement, la série reflète l’importance des liens communautaires locaux au cours d’une année qui les a trouvés assiégés. Tout le monde dans Serenity connaît les affaires de chacun, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ce schtick de potins dans les petites villes signifie également que les amis et les voisins sont investis dans la vie de l’autre, se soutenant les uns les autres dans les moments difficiles et célébrant les moments forts de l’autre.

Un tel réseau contraste avec l’isolement que beaucoup ont ressenti sous des ordres de verrouillage, perpétués par des politiciens comme le gouverneur de Californie Gavin Newsom, que le PDG de Netflix, Reed Hastings, a dépensé 3 millions de dollars pour maintenir ses fonctions. Continuer à semer la peur ou à faire honte aux gens en leur faisant interdire les relations et les activités qui les maintiennent impliqués dans leurs communautés est préjudiciable, non seulement aux individus, mais à la santé de l’ensemble des communautés.

«Sweet Magnolias» souligne également l’importance des petites entreprises locales pour des communautés saines. Dana Sue est le chef cuisinier et propriétaire du Sullivan’s, un restaurant gastronomique spécialisé dans la cuisine soul. Ses efforts pour équilibrer la propriété d’une petite entreprise, gérer un personnel de cuisine et entretenir des relations personnelles avec ses clients mettent en valeur les avantages et les défis de la gestion d’une entreprise locale.

Les trois femmes vont également ensemble acheter un manoir historique et le transformer en spa, réalisant ainsi un rêve d’enfance de devenir des partenaires commerciaux. Au cœur de leur décision se trouve le désir d’utiliser le bâtiment pour investir à nouveau dans la communauté. Le spectacle fait un excellent travail pour célébrer la valeur des entreprises locales comme le Corner Spa et Sullivan’s – mais il est doux-amer à regarder à la lumière du nombre d’institutions locales, en particulier des restaurants et des installations comme les spas, les salons et les gymnases, ont été retirés ou en faillite permanente par les restrictions COVID.

La manière dont le spectacle traite les enfants de Maddie et Dana Sue montre également l’importance de l’implication communautaire pour les enfants. Du baseball au simulacre de procès en passant par le théâtre, leurs activités et extrascolaires ne sont pas seulement des extras amusants, mais des opportunités d’apprendre des adultes de leur vie.

Le coaching d’Helen de l’équipe de simulation de procès lui donne l’occasion de guider ses élèves, et l’entraîneur Cal essaie d’être un bon ami ainsi qu’un entraîneur pour l’équipe de baseball. Ces opportunités sont vitales, mais les fermetures d’écoles et d’autres activités parascolaires COVID les ont fermées à de nombreux enfants au cours de la dernière année.

Bien que «Sweet Magnolias» reconnaisse que des liens communautaires forts sont liés à des familles fortes, il oublie que les familles fortes vont de pair avec des mariages solides. Bien sûr, des familles comme celle de Maddie peuvent survivre au divorce, et la relation de Maddie avec ses enfants est globalement saine et positive alors qu’ils naviguent face à l’infidélité de son mari.

Mais tout mariage fort est notamment absent de la série, même si le genre de la série est la romance et que les sous-intrigues de relations ne manquent pas. Il divise toute relation amoureuse en mariage raté ou en flirt naissant, plutôt que de présenter un exemple de la façon dont un mariage sain peut renforcer les amitiés, les succès professionnels, la participation communautaire et l’éducation des enfants.

Malgré l’inclusion d’une église locale – complète avec un pasteur doctrinalement générique, hétérodoxiquement féminin – et quelques mentions de foi, la reconnaissance des familles d’église dans une communauté saine est assez superficielle. C’est au moins positif à l’idée de religion, mais le christianisme qu’elle présente est terriblement édulcoré.

Contrairement à de nombreuses tentatives d’Hollywood pour dépeindre avec précision les gens du Sud, «Sweet Magnolias» fait un travail décent en évitant les clichés gémissants qu’aucun sudiste ne dit réellement. Il contient de petits détails tels que les enfants appelant les adultes «madame» et «monsieur» et appelant les parents de leurs amis les plus proches «tante» ou «oncle». Il y a encore quelques moments sursaturés et les costumes sont un peu trop brunchs pour les mamans qui emmènent leurs enfants à l’école ou travaillent à la maison.

Mais à côté des nuits margarita et des porches aux colonnes blanches, «Sweet Magnolias» se rend compte que les femmes du Sud sont plus fières de leurs communautés que de leurs juleps à la menthe. À l’instar du classique «Steel Magnolias» de 1989, qui porte le même nom, il regarde au-delà de la laque et des potins de bonne humeur et prend les femmes du Sud au sérieux.

Il a ses défauts et quelques compléments de gauche comme un bref baiser gay d’un personnage secondaire. Mais en tant que simple ode à l’amitié et aux communautés locales, «Sweet Magnolias» est charmant et rafraîchissant à un moment où nos liens communautaires dans la vraie vie méritent une attention similaire.

