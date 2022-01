Sweet Sins Superstars offre gratuitement un jeu de rythme amusant et frénétique

Il y a de nombreuses lunes, de retour dans le paysage infernal connu sous le nom de 2021, j’étais totalement et complètement accro à un seul jeu de rythme : Cytus II. Je joue toujours régulièrement, et c’est toujours le top des jeux de rythme sur mobile en ce qui me concerne. Cependant, je suis toujours prêt et heureux d’essayer d’autres jeux de rythme, car c’est sans doute mon genre mobile préféré. Un ami m’a récemment présenté Sweet Sins Superstars (alias Sweet Sins 2), qui est un charmant titre gratuit qui ne donne pas tout à fait à Cytus II une course pour son argent, mais qui est néanmoins amusant.

Pour tous les autres drogués du rythme, la meilleure façon de décrire Sweet Sins Superstars est que c’est Muse Dash lite. C’est un peu moins raffiné, beaucoup moins scandaleux et un peu moins amusant, mais Sweet Sins Superstars a quelque chose que Muse Dash n’a pas : c’est gratuit. Même la version de base de Muse Dash coûte 2,99 $ et les packs de chansons supplémentaires peuvent s’additionner rapidement, donnant à Sweet Sins 2 un avantage dans le domaine de l’accessibilité.

Ce qu’il peut manquer d’éclat, Sweet Sins Superstars compense en clouant ses mécanismes et en distribuant une charmante distribution de personnages à collectionner et à améliorer. Il est également techniquement encore en phase de développement, ce qui signifie que, espérons-le, il continuera de s’améliorer de plus en plus. À ce rythme, il est susceptible de se retrouver sur notre liste des meilleurs jeux Android.

Lorsqu’elles sont opposées aux autres poids lourds de sa catégorie, il y a deux ou trois choses qui rendent les superstars de Sweet Sins uniques. D’une part, l’affichage est orienté portrait, ce que de nombreux joueurs mobiles préfèrent. Mes propres performances dans Cytus II ont en fait souffert lorsque je suis passé au OnePlus 9, car la taille de l’écran plus grande était plus difficile pour mes petites mains d’atterrir avec précision et rapidement des entrées en mode paysage. J’ai trouvé que jouer à Sweet Sins Superstars était un peu plus facile dans l’ensemble, en grande partie parce que mes pouces avaient plus de facilité avec mon écran géant.

Ce que Sweet Sins Superstars manque d’éclat, il le compense par des commandes solides et des personnages adorables.

Le gameplay lui-même est simple. Deux colonnes de notes (représentées comme de mignons petits ennemis) descendent du haut de l’écran et vous appuyez vers la gauche ou la droite pour que votre personnage les assomme au rythme du rythme. Les choses peuvent cependant devenir délicates, car certaines notes disparaissent comme des fantômes et d’autres viendront s’écraser sur les côtés pour surprendre les joueurs lents. Ces mécanismes seront très familiers aux amateurs de Muse Dash, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Chaque piste a plusieurs niveaux de difficulté, ce qui en fait un choix accessible pour les joueurs inconditionnels et les débutants. Sweet Sins est également l’un des jeux de rythme les plus adaptés aux enfants auxquels j’ai joué récemment, ce qui en fait une sélection potentiellement intéressante pour les petits joueurs de votre vie. Les morceaux s’étendent le long des lignes de genre standard, avec vos tarifs EDM, house, rock et J et K-pop typiques, entre autres.

Sweet Sins Superstars est gratuit et monétisé par le biais d’annonces et d’achats intégrés (IAP). Les IAP peuvent être utilisés pour des packs de chansons supplémentaires et de nouveaux personnages, ce qui est assez inoffensif, mais je dois admettre que la prévalence des publicités est assez décevante. Rassurez-vous, à la seconde où vous terminez une piste, vous serez frappé par une annonce. Lorsque vous jouez pendant des sessions plus longues, cela devient très vite ennuyeux.

Cela étant dit, une version sans publicité du jeu peut être achetée pour 10 $, ce qui semble élevé par rapport aux autres options. Cependant, les nouveaux joueurs peuvent acheter la version sans publicité pour seulement 5 $ s’ils sont achetés dans les 24 heures suivant le téléchargement du jeu. Cette promo est accompagnée de quelques bonus supplémentaires pour en faire une offre intéressante, mais j’ai choisi de passer tout de même. Les publicités sont peut-être la seule chose à propos de Sweet Sins Superstars que je n’ai vraiment pas aimée, donc je peux dire en toute sécurité que Sweet Sins Superstars est un excellent jeu de rythme à essayer et, espérons-le, à tomber amoureux.

Tippin’ et tappin’ votre chemin vers le haut

Superstars de Sweet Sins

Sauvez le monde du silence en tant qu’adorable distribution de héros musicaux.

Un jeu de rythme mobile gratuit qui est en fait amusant et super mignon ? Oui, c’est possible avec Sweet Sins Superstars !

