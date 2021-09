Sweet spots : mets indiens sucrés labellisés Indication Géographique

Kovilpatti Kadalai Mittai a obtenu l’étiquette GI en 2020 après que les fabricants régionaux de Kovilpatti Kadalaimittai ont déposé une demande

Le Bengale occidental se délecte de sa réputation d’être connu comme le pays des bonbons. Plusieurs plats de l’État ont reçu l’étiquette d’indication géographique (IG) et deux autres de ces plats, Sharbhaja et Sarpuria, devraient bientôt être ajoutés à la liste. Nous mettons en évidence une liste de plats sucrés de tout le pays qui ont reçu l’étiquette IG distinctive.

Sharbhaja

Un bonbon doux pris en sandwich entre la peau de lait ou le malai, le Sharbhaja est frit dans du ghee et trempé dans du sirop de sucre. Il est ensuite garni de pistaches et d’amandes concassées. Il est généralement consommé à des occasions comme Jagadhatri Puja, Loknath Baba Puja, Janmashtami et Kali Puja à Kolkata. Le gouvernement du Bengale occidental avait demandé des étiquettes IG pour Sharbhaja et Sarpuria et les deux bonbons devraient bientôt recevoir l’étiquette.

Sarpurie

Sarpuria est similaire à Sharbhaja mais la différence est qu’il est cuit. Les principaux ingrédients sont le kheer, le malai et le chhena. Comme Sharbhaja, il est également commandé en gros pendant les festivals et devrait bientôt recevoir une étiquette GI. Le Sarpuria le plus célèbre vient de Krishnanagar et trouve des mentions dans Chaitanya Charitam-rita de Krishnadas Kaviraj qui a été écrit il y a 520 ans.

Mihidana

Ce bonbon indien vient de Burdwan au Bengale occidental. Il est souvent appelé le micro-cousin du boondi car il a des grains plus fins. Il a obtenu l’étiquette IG en 2017. Il est préparé à partir de poudre de Gobindobhog, de Kaminibhog et de riz basmati, mélangés à de petites quantités de safran et de farine de gramme pour la couleur. Il est ensuite mélangé avec les mains. Le mélange passe ensuite par les minuscules trous de la louche en laiton et est frit, trempé dans du sirop de sucre puis égoutté.

Sitabhog

Le Sitabhog du Bengale occidental ressemble à des vermicelles mélangés à de petits jamuns de gulab. Ce plat sucré est fait de chhena, de sucre, de ghee et de farine de riz. Il est dit que Sitabhog et Mihidana ont été préparés par des fabricants de bonbons sous les instructions du Maharaja de Burdwan pour ses invités britanniques. Sitabhog a obtenu le tag GI en 2017.

Silao Khaja

Silao Khaja du Bihar a obtenu le label GI en 2018 après qu’une demande a été déposée par Silao Khaja Audyogik Swavalambi Sahakari Samiti Limited. Le goût et l’apparence de la délicatesse sont attribués au climat et à l’eau de Silao. Il est croustillant et multicouche et se compose de 12 à 16 feuilles de pâte très fines superposées. Il est de couleur jaune clair et se compose de sucre, de maida, de ghee, de farine de blé, de cardamome et d’anis. Un mythe attaché à la délicatesse est que Bouddha s’est vu offrir Silao Khaja lorsqu’il est passé par Silao lors de son voyage de Rajgir à Nalanda. La délicatesse dure environ 12 à 15 jours après sa préparation et environ deux à trois jours pendant la saison des pluies.

Srivilliputtur Palkova

Pal signifie lait et kova fait référence à khowa. Le bonbon a obtenu son étiquette IG en 2019. La Société coopérative des producteurs de lait de Srivilliputtur a commencé à fabriquer ce bonbon en utilisant leur surplus de lait. Le lait provient des vaches élevées localement. Il est préparé en réduisant le lait en le faisant bouillir et en ajoutant du sucre. Le produit semi-solide jaune-brun a une texture lisse et emballé dans du papier de beurre. Il est généralement produit dans et autour de Srivilliputtur dans le district de Virudhunagar. Environ 2 000 kg de Palkova sont produits chaque jour, conformément à l’application IG.

Dharwad Péda

Unique au Karnataka, ce bonbon tire son nom de Dharwad. Ses principaux ingrédients sont le lait, le sucre et le lait de bufflonne Dharwadi. C’est au début du XIXe siècle que les Thakurs d’UP ont migré vers Dharwad et Ram Ratan Singh Thakur, un confiseur de première génération, a commencé à fabriquer et à vendre des pedas localement. Peu à peu, leur entreprise s’est étendue à d’autres parties du Karnataka.

Rosogulla

Le registre IG de l’Inde a accordé l’étiquette IG à Banglar Rosogolla, la version bengali de Rasgulla. Cependant, un combat de longue haleine entre le Bengale et Odisha s’est terminé en 2019 après qu’Odisha a également remporté une étiquette GI pour sa propre variété de rasgulla, l’Odisha Rasagola. Les deux diffèrent par leur goût et leur texture. Alors que le Bengale occidental avait affirmé que l’idée de rosogulla avait été conçue par Nobin Chandra Das de Kolkata, ceux d’Odisha ont affirmé que leur rasgulla remontait au XIIe siècle, car ils étaient offerts au temple Puri Jagannath.

Kovilpatti kadalai mittai

Kovilpatti Kadalai Mittai a obtenu l’étiquette GI en 2020 après que les fabricants régionaux de Kovilpatti Kadalaimittai ont déposé une demande. Il est fabriqué à Kovilpatti et dans les villages voisins du Tamil Nadu. Reconnaissant la durée de conservation et le potentiel d’exportation des bonbons à base d’arachides maintenus ensemble avec du sirop et garnis de noix de coco râpée, le bureau IG pense que l’étiquette l’aidera à atteindre les consommateurs internationaux.

