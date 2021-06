‘Sweet Sweetback’s Baadasssss Song’: Allumer le feu de la Blaxploitation

Le quatrième album de Melvin Van Peebles et sa deuxième bande originale, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song est tiré de le film qui a commencé le genre Blaxploitation – même si le contenu du film n’a pas vraiment dressé de modèle pour les films qui l’ont suivi. Ce que Baadasssss Song de Sweet Sweetback a fait en tant que film, c’est montrer que, oui, Hollywood pouvait gagner de l’argent avec des films avec de forts personnages noirs qui ne s’appelaient pas Sidney Poitier. Ce qu’il a fait comme bande originale a mis Earth, le nom de Wind & Fire sous les projecteurs pour la première fois, et a prouvé qu’un homme qui ferait plus tard un album intitulé What The…. Tu veux dire que je ne peux pas chanter ?! pouvait encore faire passer son message… Les futurs hip-hoppers en ont pris note.

Écoutez maintenant la chanson Sweet Sweetbacks Baadasssss.

Soyons certains ici : M. Van Peebles n’est pas un chanteur traditionnel. Et Baadasssss Song de Sweet Sweetback, sorti en juin 1971, deux mois après le film, est vraiment un album de bande originale, pas une simple collection Stax de chansons soul. Commençant par un mélange bizarre de gospel et de sexe sur « Sweetback Loses His Cherry » (y compris un extrait de « Wade In The Water », que le leader d’EWF, Maurice White, aurait joué nuit après nuit en tant que batteur avec Ramsey Lewis), il devient rapidement évident que Baadasssss Song de Sweet Sweetback est presque un drame audio avec du funk. “Come On Feet Do Your Thing” est la poursuite de film standard, avec des klaxons et des sirènes urgentes; « Le thème de Sweetback » est un R&B jazzy de boîte de nuit, avec les claquements de mains de la marque de Lewis susmentionnés ; “Hoppin’ John” est si similaire à James Brown‘s “Mother Popcorn” – et tout aussi bon – que c’est un miracle qu’un procès n’ait pas suivi.

Il y a d’autres interludes de type gospel, des attaques de chiens de garde, des grooves de jazz dansants et des dialogues très clichés entre The Man et The Black Man, qui n’étaient pas si clichés à l’époque. Aujourd’hui, cependant, vous ne pouviez pas trouver un disque, bande-son ou autre, aussi libre et funky que celui-ci.

Si vous cherchez un avant-goût de ce que Earth, Wind & Fire est devenu, vous ne le trouverez pas ici, malgré l’apparition occasionnelle de kalimba, l’une des marques de fabrique du groupe. Ce que vous trouverez est unique ; vous pouvez le déposer aux côtés de Lightnin’ Rod’s Hustlers’ Convention, mais là où cet album raconte son histoire, Melvin Van Peebles exige plutôt que votre imagination comble les lacunes que cette bande originale laisse derrière elle. Cela fonctionne aussi bien sans les visuels dans ce cas. Quoi que Van Peebles ait pu accomplir – et il y en avait beaucoup – s’il s’était arrêté avec le film et l’album Sweet Sweetback, il serait déjà considéré comme une figure légendaire de la culture noire.

