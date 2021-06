Sweet Tooth Cast: où vous avez déjà vu les acteurs de Netflix

Will Forte (Pubba)

Sans le Pubba paternel et quelque peu excentrique, il n’y a pas de Gus, et sans Gus, il n’y a pas de Sweet Tooth. Ainsi, le créateur de l’émission Jim Mickle (Hap & Leonard) & Co. a dû trouver quelqu’un qui pourrait devenir de manière convaincante un amateur de plein air barbu tout en conservant la sensibilité nécessaire pour élever un fils demi-cerf à son image de survie.

Qui de mieux pour le rôle que la star de Last Man on Earth Will Forte et sa magnifique barbe? Vétéran de 30 Rock, Saturday Night Live et du spin-off de MacGruber de ce dernier, qui sera bientôt sa propre série en streaming, Forte est connu pour sa comédie complètement idiote et surréaliste et est devenu un acteur majeur du jeu de doublage. On peut l’entendre dans The Great North, Bob’s Burgers, No Activity, Scoob de l’année dernière ! et le prochain HouseBroken de Fox, pour n’en nommer que quelques-uns.