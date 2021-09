Sweetwater Guitar Gallery offre un meilleur moyen d’acheter des guitares en ligne

L’achat d’une guitare est une expérience intensément personnelle pour la plupart des musiciens. Certaines personnes hésitent à acheter des guitares en ligne car il est impossible d’inspecter l’instrument avant de l’acheter. Sweetwater dit qu’ils ont un système pour résoudre ce problème – se positionner pour être le meilleur endroit pour acheter des guitares en ligne.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec Sweetwater, un fier partenaire de Digital Music News.

Sweetwater sort chaque guitare d’un prix de plus de 299 $ de la boîte pour une inspection en 55 points et une séance photo professionnelle. Des photos de la guitare sont téléchargées sur le site Web de Sweetwater – ce que vous voyez est donc ce que vous obtenez. Le motif de grain de bois exact que vous sélectionnez sur le site est expédié à votre porte.

Une équipe de plus de 100 personnes chez Sweetwater rend l’achat d’une guitare en ligne aussi simple que possible. Chaque guitare est testée, photographiée individuellement et pesée avant d’être cataloguée sur le site de vente.

Galerie de guitares Sweetwater

Chaque guitare est minutieusement photographiée pour capturer son caractère, son grain de bois et son design. Cela facilite la comparaison de plusieurs modèles de guitare différents. Faire des comparaisons entre différents instruments n’a jamais été aussi simple auparavant. Jetez un œil à cette vidéo pour la voir en action.

Inspection en 55 points de Sweetwater

Vous voulez un aperçu complet de tout ce que les professionnels de Sweetwater vérifient sur leurs instruments ? Tout, y compris la manipulation, l’électronique, l’esthétique et la construction, la jouabilité, le matériel, l’accord et le polissage, et enfin l’emballage est testé avant qu’une guitare d’une valeur de 299 $ ou plus ne soit vendue.

L’emballage est soigné avec un reconditionnement professionnel pour l’expédition et le stockage dans un entrepôt climatisé. Alors, en quoi l’inspection en 55 points de Sweetwater est-elle différente d’une « configuration » ? L’inspection de Sweetwater garantit que l’instrument répond aux tolérances du fabricant – les configurations adaptent la guitare aux préférences d’un musicien.

Pourquoi est-ce important

Sweetwater s’assure que l’achat d’une guitare ou d’une basse sur son site est aussi excitant et rassurant qu’en personne. C’est pourquoi l’équipe se donne beaucoup de mal pour inspecter soigneusement, tester, photographier individuellement et peser les instruments à cordes dont le prix dépasse 299 $.

L’équipe expérimentée de Sweetwater a des yeux et des mains entraînés pour inspecter des centaines de guitares et de basses chaque jour. Ils le font parce que c’est la bonne chose à faire. Livrer des guitares et des instruments prêts à jouer est la façon dont vous pouvez acheter une guitare en ligne aussi indolore que possible.

Chaque instrument est livré avec son propre certificat d’inspection signé individuellement, ce qui lui confère le sceau d’approbation personnel de Sweetwater indiquant que l’instrument respecte ou dépasse les normes d’usine.

Avoir des questions?

Les ingénieurs commerciaux de Sweetwater sont des experts en matériel musical de classe mondiale prêts à fournir des conseils utiles et un service inégalé. Les ingénieurs commerciaux de Sweetwater sont sélectionnés à la main dans le monde entier pour leur riche expérience et leur expertise. Si vous avez des questions sur l’achat d’une guitare en ligne, Sweetwater est l’endroit où aller.