Swell est une nouvelle application pour les conversations vocales asynchrones

Clubhouse et Twitter Spaces viennent d’avoir un autre concurrent… en quelque sorte. Swell est une nouvelle application pour iOS axée sur les conversations vocales.

Différent du Clubhouse, Swell n’est pas pour une conversation en temps réel. Au lieu de cela, cela devrait ressembler à un énorme chat WhatsApp avec jusqu’à cinq minutes de longs clips audio (via TechCrunch).

L’application fonctionne comme ceci: un utilisateur publie un clip audio autonome avec une image et des liens d’accompagnement, les autres utilisateurs peuvent parcourir, écouter et laisser leurs propres réponses audio à leur rythme.

Swell prend également en charge les discussions de groupe et les conversations privées uniquement audio, ainsi que les «Swellcasts» publics, qui sont structurés comme un fil de commentaires.

Bien que Swell soit d’abord comparé à Clubhouse, l’application ne veut pas être comparée à lui:

Émotions, pas émojis: Swell est alimenté par la voix humaine. Nos voix nous humanisent – les conversations sur Swell sont authentiques car vous pouvez entendre les émotions, comprendre l’intention et vous sentir plus connecté à l’orateur.

À votre heure: Aucune planification nécessaire. Vous démarrez une conversation quand vous le souhaitez, écoutez à votre convenance et vous joignez quand vous le souhaitez.

Authentique: Swell est conçu pour que les gens partagent des témoignages et des points de vue de première main. Tout contenu partagé est accompagné d’une voix et d’une explication, et les utilisateurs peuvent fournir des liens vers des sources crédibles pour éviter la propagation de la désinformation. Les mèmes et les attaquants insensés n’ont pas leur place sur Swell.

Pas de pubs: Nous pensons que les écosystèmes axés sur la publicité ont les mauvaises incitations et vont à l’encontre de notre objectif de favoriser des conversations réfléchies et authentiques.