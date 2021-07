Source : Adobe/Postmodern Studio

Réseau mondial de paiements bancaires RAPIDE semble viser à se construire comme une concurrence plus forte aux crypto-monnaies – il vient de lancer un nouveau service qui, selon eux, permet aux entreprises et aux consommateurs d’envoyer des paiements rapidement, en toute sécurité et de manière transparente directement à partir de comptes bancaires.

SWIFT Go permet aux institutions financières d’offrir une expérience de paiement pour les transactions de faible valeur souvent initiées par des petites et moyennes entreprises (PME) pour payer des fournisseurs à l’étranger, ainsi que par des consommateurs qui envoient de l’argent à leurs amis et à leur famille à l’international, conformément à la communiqué de presse.

Le réseau a déclaré que le service englobe déjà sept banques mondiales qui traitent ensemble 33 millions de paiements transfrontaliers de faible valeur par an : BBVA, Banque de New York Mellon, DNB, Ma banque, Sberbank, Société Générale, et UniCrédit.

Le service utilise des « accords de niveau de service plus stricts » entre les institutions et une pré-validation des données, ce qui permet ensuite aux banques de fournir aux clients finaux une visibilité immédiate sur les délais et les coûts de traitement, affirment-ils.

Le service repose sur cinq piliers :

une vitesse accrue grâce à des niveaux de service plus stricts entre les banques ; un traitement direct accru via un format de paiement unique, tandis que des services tels que la pré-validation éliminent les frictions qui entraînent des retards ; la prévisibilité, car l’expéditeur et le destinataire du paiement peuvent suivre le statut en temps réel, tandis que le montant, l’heure, les frais et le taux de change (FX) sont connus à l’avance ; facilité d’utilisation, avec des exigences de données connues à l’avance ; les frais de traitement étant convenus d’avance entre les institutions financières ; sécurité du réseau SWIFT.

Le réseau de SWIFT connecte plus de 11 000 institutions et 4 milliards de comptes dans 200 pays à travers le monde. Le nouveau service, qui s’appuie sur le système SWIFT gpi (global payment innovation), « renforcera les capacités des banques à servir leurs clients dans les segments à forte croissance des paiements des petites entreprises et des consommateurs ».

« SWIFT Go est une étape supplémentaire vers la réalisation de notre vision consistant à permettre à n’importe qui, n’importe où, d’envoyer de l’argent instantanément et en toute sécurité dans le monde entier », a déclaré Stephen Gilderdale, directeur des produits chez SWIFT, ajoutant que le nouveau service est une réponse directe aux besoins des petites entreprises et des consommateurs.

Isabel Schmidt, responsable des produits de compensation directe et de services de comptes d’actifs à la Bank of New York Mellon, a déclaré que les consommateurs et les petites entreprises se heurtent depuis des années à un certain nombre de problèmes lors des transactions de paiements internationaux, notamment des coûts opaques et le manque de certitude sur la rapidité avec laquelle les fonds sont livrés au bénéficiaire final, tandis que Raouf Soussi, responsable de la stratégie de paiement d’entreprise des solutions client chez BBVA, a déclaré que la banque reconnaît “le potentiel de cette solution pour révolutionner la façon dont les PME et les consommateurs déplacent de l’argent dans le monde”.

Comme indiqué en février de cette année, SWIFT et le Banque des règlements internationaux Le centre d’innovation (BISIH) de (BIS) s’est associé pour organiser un hackathon afin de mettre en évidence le potentiel de la nouvelle norme de paiement ISO 20022 et des interfaces de programmation d’applications (API) pour rendre les paiements transfrontaliers « plus rapides, moins chers et plus transparents ».

