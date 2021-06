Swift HR Solutions de la région de Seattle acquiert Summit HR Solutions, basé au Colorado

Swift HR Solutions, une entreprise de 17 ans basée à Seattle qui fournit des services RH aux startups et aux entreprises de taille moyenne, a acquis Summit HR Solutions, basée au Colorado. Fred Holt, qui dirige Summit et a fondé l’entreprise en 2013, rejoindra l’équipe de direction de Swift et ses quatre collègues deviendront également des employés de Swift. L’ancienne directrice technique Shannon Swift a lancé Swift HR en 2004. L’entreprise emploie plus de 30 personnes. Swift siège également au conseil d’administration de la Washington Technology Industry Association.