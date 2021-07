Ondulation (XRP)

SWIFT s’attaque à Ripple avec un système de paiement transfrontalier moins cher

Le réseau de messagerie mondial SWIFT a introduit un nouveau service visant à offrir des paiements transfrontaliers de faible valeur.

Lancement de SWIFT GO en direct avec sept grandes banques

Le nouveau service baptisé SWIFT Go a été lancé et est déjà utilisé par sept grandes banques mondiales. Les banques comprennent BBVA, BNY Mellon, DNB, MYBank, Sberbank, Société Générale et UniCredit.

SWIFT GO est conçu pour permettre aux entreprises et aux consommateurs d’envoyer des paiements rapidement et en toute sécurité partout dans le monde directement à partir de leurs comptes bancaires, selon le communiqué de presse.

Le service prévalide les données et utilise des accords de niveau de service plus stricts entre les institutions pour permettre aux banques d’offrir aux clients une expérience de paiement rapide et prévisible. SWIFT GO fonctionne sur SWIFT GPI (innovation mondiale en matière de paiement), qui traite les paiements de grande valeur.

S’exprimant sur le nouveau dévoilement, Stephen Gilderdale, directeur des produits chez SWIFT, a déclaré :

« SWIFT Go est une étape supplémentaire vers la réalisation de notre vision consistant à permettre à n’importe qui, n’importe où, d’envoyer de l’argent instantanément et en toute sécurité dans le monde entier. Le nouveau service est une réponse directe aux besoins des petites entreprises et des consommateurs pour des paiements transfrontaliers rapides, faciles, prévisibles, sécurisés et à des prix compétitifs. »

Outre SWIFT GO, le réseau financier prévoit également de déployer une nouvelle plate-forme pour les paiements internationaux en novembre de l’année prochaine.

La nouvelle plate-forme, selon SWIFT, comprendrait des fonctionnalités telles qu’une extension du système à grande vitesse de SWIFT aux paiements de moindre valeur et l’incorporation de la norme de messagerie universelle pour les paiements internationaux.

Fondé en 1977, SWIFT est un réseau de messagerie mondial reliant les banques et autres institutions financières pour les paiements transfrontaliers. Il relie plus de 11 000 établissements. La société a transmis plus de 350 millions de messages contenant des informations financières le mois dernier seulement.

SWIFT entre sur le territoire des paiements transfrontaliers Ripple

La nouvelle décision de SWIFT d’entrer sur la scène des paiements transfrontaliers avec le produit SWIFT Go peut être considérée comme une tentative de concurrence avec Ripple. La société Blockchain est l’une des entreprises qui ont pris l’initiative de résoudre les problèmes liés aux paiements transfrontaliers.

Le nouveau produit de SWIFT a renforcé le système de paiement de l’entreprise en offrant des délais de règlement plus rapides et une capacité de suivre les paiements. En 2019, 50 % des versements GPI ont été crédités aux bénéficiaires en 30 minutes et près de 100 % en 24 heures.

Bien que cela semblait être une grande réussite à l’époque, le PDG de Ripple, Bradley Garlinghouse, a déclaré lors d’une conférence que le système SWIFT de transfert d’argent était bien obsolète. Selon lui, au moins six pour cent des transactions SWIFT ne peuvent avoir lieu sans être supervisées par des opérateurs humains.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.