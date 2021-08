SwiftKey est mis à jour et vous pouvez maintenant synchroniser votre presse-papiers Android avec celui de votre ordinateur Windows 10 | La technologie

in

La dernière nouveauté de Swiftkey est la possibilité de se synchroniser avec Windows 10 pour partager le presse-papiers et ainsi offrir aux utilisateurs une accessibilité à ce qui est écrit depuis n’importe quel ordinateur.

Dans Android, il existe de nombreux claviers et l’un d’entre eux est Swiftkey. Cette application utilisée pour saisir des caractères est l’une des plus anciennes du système d’exploitation de Mountain View. Swiftkey est considéré par de nombreux utilisateurs comme le meilleur clavier, même au-dessus du clavier Google.

Quand on parle de son fonctionnement, il fait la même chose que le reste des claviers. Bien que la chose la plus caractéristique soit qu’il a été l’un des premiers à parier sur l’écriture en faisant glisser son doigt. En outre, il possède également l’un des presse-papiers les plus utiles de toutes les applications de clavier du Play Store.

Il semble que désormais ceux de Swiftkey veuillent prendre les devants en termes d’intégration entre les différents systèmes d’exploitation. Le pari vise à rendre le contenu copié dans le presse-papiers accessible depuis n’importe quel ordinateur équipé de Windows 10. Cette nouvelle fonctionnalité a été découverte dans une version bêta de l’application.

Le principal avantage de cette intégration est de pouvoir accéder aux textes copiés ou coupés depuis le mobile Android et depuis l’ordinateur. Souvent, lors de l’écriture ou de la création de contenu, la transition entre les appareils est très courante. Parfois, les textes commencent sur Android, mais se terminent sur Windows.

Désormais, il ne sera plus nécessaire de passer par des intermédiaires, vous n’aurez qu’à regarder dans le presse-papiers pour connaître le texte qui a été stocké et le tour est joué. En outre, ces textes seront cryptés de bout en bout. L’expérience est donc encore plus sûre lors de l’utilisation de la nouvelle fonctionnalité Swiftkey.

La date de sortie de cette version bêta est encore inconnue, bien qu’on s’attende à ce qu’elle soit le plus tôt possible. En fait, cette fonctionnalité a été annoncée il y a quelque temps et il semble que Swiftkey ait mis du temps à en faire une réalité. Vous avez peut-être eu du mal à vous synchroniser avec Windows 10 car il s’agit d’un système d’exploitation différent.