Swiggy et CoinDCX participent en tant que co-alimentés par des sponsors pour Bigg Boss OTT

CoinDCX aura une « zone de marque » exclusivement conçue dans la maison

La plate-forme de streaming de Viacom18, Voot, a intégré Swiggy et CoinDCX, en tant que sponsors « co-alimentés par » pour sa saison exclusive numérique de six semaines de Bigg Boss OTT. Conformément au partenariat, Bigg Boss OTT verra Swiggy et CoinDCX s’engager avec les consommateurs. Pour Chanpreet Arora, responsable AVOD, Viacom18 Digital Ventures, Bigg Boss OTT associe parfaitement divertissement et technologie. « Compte tenu du jeu entièrement numérique, Bigg Boss OTT est conçu pour donner au téléspectateur des fonctionnalités interactives uniques qui prennent vie grâce à des sondages, des quiz, des votes et bien plus encore, modifiant ainsi le récit des émissions de téléréalité et apportant un tout nouveau paradigme d’engagement », a-t-elle ajouté.

Grâce à ce partenariat, Swiggy permettra aux fans d’interagir numériquement avec leurs concurrents Bigg Boss OTT préférés une fois par semaine. Pendant ce temps, CoinDCX aura la chance de sensibiliser et d’éduquer les utilisateurs sur la crypto-monnaie grâce à des intégrations de contenu et des interactivités numériques. De plus, CoinDCX disposera d’une « zone de marque » exclusivement conçue dans la maison où il partagera l’écran avec les candidats de la maison.

« Lorsque nous avons commencé notre partenariat avec Voot pour Bigg Boss en 2018, nous avons été surpris par l’ampleur de l’audience en VOD. Bigg Boss nous aide à nous connecter avec notre public cible par le biais de publicités et d’intégrations significatives, et nous espérons que l’engagement sera de grande envergure cette année », a déclaré Umesh Krishna K, directeur marketing de Swiggy. Le public auquel CoinDCX fait appel est bien aligné avec Voot, Ramalingam Subramanian, responsable du marketing et des communications, a déclaré CoinDCX, ajoutant que Voot a une grande partie du public qui relève de la même catégorie que ConDCX cible.

Viacom18 diffuse pour la première fois sa populaire émission de téléréalité Bigg Boss sur sa plateforme OTT Voot avant la télévision. Après six semaines de streaming exclusif en numérique, l’émission sera lancée sur Colors.

