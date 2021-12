Swiggy lance une nouvelle campagne mettant en avant les avantages de Swiggy ONE

La campagne numérique a été conceptualisée et produite par Lowe Lintas Bangalore

La plate-forme de livraison de nourriture et d’épicerie Swiggy a lancé une nouvelle campagne pour Swiggy ONE, son nouveau programme d’adhésion. Avec cette campagne, Swiggy souhaite mettre en évidence comment les membres peuvent bénéficier d’avantages tels que des livraisons gratuites et des remises supplémentaires sur les restaurants, les commandes Instamart et Genie via l’adhésion Swiggy ONE. La campagne numérique a été conceptualisée et produite par Lowe Lintas Bangalore.

« Alors que le programme d’adhésion Swiggy ONE offre des avantages et des remises sur tous les services de Swiggy, il était important de montrer que Swiggy permet vraiment aux consommateurs d’être pratiques grâce à ses offres. Grâce à cette campagne, l’équipe de Lowe Lintas a magnifiquement décrit comment Swiggy ONE peut apporter de la commodité à la porte du consommateur, en libérant leur temps pour leurs proches, qu’il s’agisse de leur famille ou de leurs animaux de compagnie à fourrure bien-aimés », Ashish Lingamneni, responsable de la marque, Swiggy , mentionné.

Les films de la campagne présentent le message selon lequel une personne pourra davantage rester à la maison si elle utilise Swiggy ONE. Les histoires sont racontées du point de vue des animaux de compagnie des protagonistes. Un film montre le point de vue d’un chat et combien de « temps pour moi » le chat passe à la maison pendant que son propriétaire fait des courses à l’extérieur ; l’autre film montre la déception d’un chien devant le fait que son propriétaire n’est jamais à la maison alors qu’il fait constamment des courses à l’épicerie pour s’approvisionner.

« L’idée était de montrer comment les membres de SWIGGY ONE peuvent passer plus de temps avec leurs proches. Mais nous ne voulions pas le montrer de manière cliché. Le produit lui-même est si différent et ne ressemble pas aux services d’adhésion réguliers. Il ne s’agissait donc pas de différenciation de prix ou de services offerts. SWIGGY ONE est tout SWIGGY que ce soit Instamart, les restaurants, Genie et tout ce qui vient de l’écurie SWIGGY. Ainsi, alors que la multiplicité était au cœur de la communication, le moyen de communication était quelque chose que nous avons expérimenté », a déclaré Sagar Kapoor, directeur de la création chez Lowe Lintas.

