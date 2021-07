Swiggy lève 1,25 milliard de dollars de financement dirigé par SoftBank et Prosus

Les 10 à 15 prochaines années offrent des opportunités incomparables pour des entreprises comme Swiggy

L’application de livraison de nourriture Swiggy a levé 1,25 milliard de dollars lors d’un tour de table mené par SoftBank Vision Fund 2, avec l’investisseur à long terme de Swiggy, Prosus. Alors que la plate-forme commençait à se remettre de l’impact de Covid19, la dernière levée de fonds a été fortement sursouscrite suite au fort intérêt des investisseurs, a déclaré la société. Des investisseurs existants tels qu’Accel Partners et Wellington Management ont également participé au tour. De plus, de nouveaux investisseurs tels que Qatar Investment Authority, Falcon Edge Capital, Amansa Capital, Goldman Sachs, Think Investments et Carmignac ont rejoint la dernière levée de fonds.

La participation de certains des investisseurs mondiaux les plus visionnaires est un énorme vote de confiance dans la mission de Swiggy, a déclaré Sriharsha Majety, PDG de Swiggy. Il a également souligné que l’étendue de la livraison de nourriture en Inde est énorme. « Au cours des prochaines années, nous continuerons à investir de manière agressive dans la croissance de cette catégorie. Nos plus gros investissements seront dans nos entreprises non alimentaires qui ont connu un amour et une croissance énormes des consommateurs sur une courte période, en particulier au cours des 15 derniers mois de la pandémie », a-t-il déclaré.

Majety est convaincu que les 10 à 15 prochaines années offrent des opportunités incomparables pour des entreprises comme Swiggy alors que la classe moyenne indienne se développe et que le segment cible de la commodité atteint 500 millions d’utilisateurs.

Parallèlement à son activité traditionnelle de livraison de nourriture, Swiggy a également étendu son service de ramassage et de dépôt, renforçant ainsi le service de livraison d’épicerie. Cet investissement accélérera encore la stratégie pluriannuelle de Swiggy consistant à développer son activité principale de livraison de nourriture et à créer de nouvelles contiguïtés alimentaires et non alimentaires en 2021 et au-delà, a déclaré la société.

« SoftBank a soutenu avec succès plusieurs plates-formes de livraison de nourriture dans le monde et a constaté l’intérêt d’offrir une commodité de haute qualité aux consommateurs. L’accent mis par Swiggy sur l’évolution de l’expérience du consommateur et l’accent mis sur les relations avec ses partenaires de livraison et ses restaurants en ont fait une marque domestique en Inde. Nous sommes ravis de nous associer à Swiggy alors qu’ils élargissent leurs offres de services et leurs points de contact quotidiens avec les consommateurs dans l’économie numérique en développement rapide », a déclaré Munish Varma, associé directeur, SoftBank Investment Advisers.

En tant qu’investisseur à long terme dans Swiggy, Prosus Food est continuellement impressionné par la solide entreprise que Swiggy a bâtie, a déclaré Larry Illg, PDG de Prosus Food. « Prosus a l’une des vues les plus complètes de la livraison de nourriture au monde compte tenu de la portée de notre portefeuille et Swiggy continue de faire preuve d’une solide exécution et possède l’une des meilleures équipes opérationnelles de livraison de nourriture au monde. Nous sommes convaincus que Swiggy est sur la bonne voie pour créer l’une des entreprises indiennes les plus admirables, affectant positivement la vie des consommateurs indiens au quotidien », a ajouté Illg.

