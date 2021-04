Swiggy obtient 800 millions de dollars pour une évaluation de près de 5 milliards de dollars lors de la dernière collecte de fonds de Goldman Sachs, Falcon Edge, etc.

Le dernier cycle a porté le montant total du financement levé par Swiggy à 2,22 milliards de dollars. (Image: Dhiraj Singh / Bloomberg)

Des semaines après que Zomato a levé 250 millions de dollars lors de sa dernière collecte de fonds, son rival Swiggy a maintenant clôturé une énorme ronde de 800 millions de dollars. Le nouvel investissement provient d’un nouvel ensemble d’investisseurs, notamment Falcon Edge Capital, Amansa Capital, Think Investments, Carmignac et Goldman Sachs, ainsi que des investisseurs existants Prosus et Accel, selon un e-mail interne envoyé par le co-fondateur de Swiggy, Sriharsha Majety aux employés. le lundi. Une copie du courriel a été consultée par Financial Express Online. Le nouveau cycle a évalué la société à près de 5 milliards de dollars, a déclaré une source au courant de la collecte de fonds à Financial Express Online.

La collecte de fonds a également été très fortement sursouscrite étant donné le sentiment très positif des investisseurs envers Swiggy, a déclaré Majety dans l’e-mail. «Nous avons réussi à générer une forte reprise dans le secteur de la livraison de nourriture avec une voie très claire vers la rentabilité. L’activité de livraison de nourriture est la plus forte qu’elle n’ait jamais été… De plus, certains de nos nouveaux paris comme Instamart sont très prometteurs », a ajouté Majety.

Le dernier cycle a porté le montant total du financement levé par Swiggy à 2,22 milliards de dollars depuis son lancement en 2014. Swiggy avait levé pour la dernière fois 158 millions de dollars en février de l’année dernière à une valeur de 3,65 milliards de dollars. «Cette levée de fonds nous donne beaucoup plus de puissance de feu que les investissements prévus pour nos secteurs d’activité actuels… nous continuerons à amorcer / expérimenter de nouvelles offres pour l’avenir qui pourraient être prêtes à être investies plus tard», a déclaré Majety.

La société a enregistré une hausse de 127,8% de ses revenus pour l’exercice 20, ainsi qu’une augmentation de ses pertes et dépenses nettes de 65,8% et 87,5% respectivement sur une base consolidée. Soutenu par Tencent, DST Global et d’autres, Swiggy a vu son revenu total passer de Rs 1 297,3 crore en FY19 à Rs 2 955,6 crore en FY20, selon les données de Tofler. Les pertes de Swiggy pour FY20 se sont élevées à 3 920,4 crores de Rs contre 2 363,6 crores de Rs pour FY19. L’entreprise a augmenté de 85% avec l’ajout de plus d’un restaurant lakh avec une flotte de livraison active de plus de 200K, avait déclaré Swiggy dans son dépôt réglementaire. Il avait été lancé dans 405 nouvelles villes en 2020.

Comparé à la société chinoise de livraison de nourriture Meituan, qui comptait environ 500 millions d’utilisateurs en transaction l’année dernière, Majety a déclaré que les 10 à 15 prochaines années offriraient une opportunité unique à des entreprises comme Swiggy alors que la classe moyenne indienne se développait et que notre segment cible pour plus de commodité, atteint 500 millions d’utilisateurs au cours de cette période.

Il est important de noter que Zomato se serait préparé à une introduction en bourse au premier semestre 2021. La société a connu une augmentation stupéfiante de 160,6% de ses pertes pour l’exercice (FY) 2019-20, tandis que ses revenus ont augmenté de 98% par rapport au précédent. FY. Ses pertes sont passées de Rs 940 crore en FY19 à Rs 2.451 crore tandis que ses revenus étaient en hausse de Rs 1.255 crore en FY19 à Rs 2.485 crore en FY20.

