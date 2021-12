Swiggy va investir 700 millions de dollars dans Instamart

Bien que des start-ups comme BigBasket, Swiggy et Dunzo aient commencé comme de pures entreprises de marché dans le domaine de la livraison d’épicerie, toutes ont récemment basculé vers un modèle d’inventaire utilisant leurs propres magasins sombres.

La plate-forme de livraison de nourriture Swiggy a annoncé jeudi qu’elle investirait 700 millions de dollars dans son service de livraison d’épicerie instantanée Instamart. Cela arrive à un moment où les investisseurs et les start-ups de livraison hyperlocales sont optimistes sur le segment de la livraison d’épicerie. Lancé à Gurgaon et Bengaluru en 2020, le service Instamart de Swiggy est désormais disponible dans 18 villes, traitant plus d’un million de commandes par semaine.

Instamart est en concurrence avec d’autres start-ups fortement financées comme Dunzo, soutenue par Google, Grofers, soutenue par Softbank, BigBakset et Zepto, qui sont récemment entrées sur le marché. Le service de livraison en 10 minutes, également connu sous le nom de commerce rapide, est une nouvelle tendance parmi les start-ups de livraison hyperlocales du pays qui fonctionnent selon un modèle d’inventaire.

Bien que des start-ups comme BigBasket, Swiggy et Dunzo aient commencé comme de pures entreprises de marché dans le domaine de la livraison d’épicerie, toutes ont récemment basculé vers un modèle d’inventaire utilisant leurs propres magasins sombres.

Le service de livraison instantanée se concentre sur un ensemble limité de 10 000 à 15 000 SKU plutôt que de se concentrer sur l’ensemble de la gamme de 30 000 à 40 000 produits que les grands supermarchés stockent habituellement.

Au lieu du modèle de marché conventionnel, qui fonctionne comme des agrégateurs de magasins et de supermarchés à proximité, des services tels qu’Instamart fonctionnent au-dessus du modèle d’inventaire en utilisant des magasins sombres. Les dark stores sont des magasins de livraison uniquement qui permettent aux start-ups de s’approvisionner sur leur propre inventaire en s’approvisionnant auprès de grossistes et de marques.

Un inventaire inférieur ainsi qu’un réseau de magasins sombres permettent à Instamart d’avoir un plus grand contrôle sur leur inventaire et aident également à maintenir les taux d’exécution des commandes. Le concept a été expérimenté pour la première fois en Inde par BigBasket, qui exploite actuellement des centaines de magasins de ce type à travers le pays.

Au cours des derniers mois, Swiggy Instamart a intégré plus d’un magasin sombre géré par un vendeur chaque jour. D’ici janvier 2022, elle effectuera les livraisons en 15 minutes en ayant le réseau de dark stores très proche de la majorité de ses clients.

« Dans notre trajectoire de croissance actuelle, Instamart devrait atteindre un taux de GMV annualisé de 1 milliard de dollars au cours des trois prochains trimestres. Avec notre activité de livraison de nourriture en tendance à un taux de GMV annualisé de 3 milliards de dollars et la croissance fulgurante d’Instamart, nous sommes très enthousiastes à l’idée que notre mission de commodité prenne vie de manière très importante », a déclaré Sriharsha Majety, PDG de Swiggy, dans un rapport.

La plate-forme propose un assortiment de produits dans des catégories telles que les fruits et légumes frais, le pain et les œufs quotidiens, les essentiels de cuisine, les boissons, les aliments instantanés et les grignotines, les soins personnels et bébé, la maison et le nettoyage, spécialement conçus pour répondre aux exigences de la demande de chaque emplacement. Il est disponible à Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Chandigarh, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Kochi, Lucknow, Ludhiana, Mumbai, Noida, Pune et Vizag dès 7 heures du matin et jusqu’à 1 heure du matin. .

Fondée en 2014, Swiggy est la principale plateforme indienne de livraison de produits alimentaires et d’épicerie à la demande qui regroupe déjà 1 85 000 restaurants partenaires et magasins dans plus de 500 villes. L’USP de Swigyy est sa flotte de partenaires de livraison dédiés au dernier kilomètre, ainsi que des fonctionnalités telles que l’absence de valeur de commande minimale, le suivi des commandes en direct et le support client 24h/24 et 7j/7.

Swiggy est également actuellement en mode de collecte de fonds et devrait ramasser environ 700 millions de dollars de nouveaux capitaux pour une valorisation de 10 milliards de dollars, selon des rapports récents. À ce jour, la start-up a levé plus de 3,5 milliards de dollars de financement auprès d’investisseurs tels que Prosus Ventures, Softbank, DST Global, Falcon Edge et d’autres.

