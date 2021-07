Swindon Town «survivra définitivement», déclare le propriétaire assiégé Lee Power, qui vendra à Clem Morfuni une fois l’approbation de l’EFL donnée

in

Lee Power a déclaré à talkSPORT que Swindon Town «survivrait définitivement» alors qu’il assurait aux fans l’avenir du club au milieu de leurs difficultés financières.

Le propriétaire de Robins a déclaré qu’il transférerait ses actions restantes à l’actionnaire minoritaire Clem Morfuni une fois que l’approbation d’EFL aura été donnée et qu’Axis aura égalé le prix demandé de 200 000 £.

Lee Power, à gauche, veut vendre ses actions à Swindon

Swindon, qui a été sacré champion de League Two il y a un peu plus d’un an, est en chute libre en raison de ses difficultés financières, Power admettant en février que le club était au bord de la faillite.

L’équipe reléguée, qui a terminé 23e de League One la saison dernière, est toujours sans manager après le départ de l’ancien patron de Colchester John McGreal et de son assistant en juin dans le mois qui a suivi leur nomination, déclarant que leurs positions étaient intenables.

Morfuni a essayé d’acheter le club et a le soutien de la confiance des supporters. Il est un actionnaire minoritaire qui détient une participation de 15 % dans la société holding de Swindon, Swinton Reds, et possède l’entrepreneur en services de construction Axis.

Dans une large interview avec talkSPORT vendredi, Power a déclaré qu’il n’était plus prêt à financer l’équipe de League Two et a insisté sur le fait qu’il y aurait plus d’une partie intéressée si un accord avec Axis échoue.

“Il survivra certainement”, a déclaré Power à White et Jordan.

Sans manager et pas assez de joueurs, Swindon est dans la tourmente

«Il y a une autre partie prête à intervenir et à prendre le relais si Axis ne réussit pas les différents tests demandés par l’EFL.

“C’est l’une de ces situations qui doivent être résolues le plus tôt possible, simplement parce que la saison de football approche à grands pas et que nous devons avoir une équipe sur le terrain.”

L’homme de 49 ans a confirmé qu’il vendait le club pour seulement 200 000 £, après avoir tenté en vain de vendre ses actions à Able Company Swindon LLC il y a 18 mois pour 7,5 millions de livres sterling.

Sur l’état actuel des choses, Power a déclaré: «Le tribunal a rendu une ordonnance et je respecte cette ordonnance du tribunal et je suis sûr que Clem le fera une fois qu’il aura surmonté ces obstacles qu’il rencontre en ce moment.

«Ce qui me préoccupe, c’est que je suis allé à l’EFL cette semaine et la semaine dernière, uniquement d’un point de vue financier et je pense qu’il doit surmonter certains obstacles.

“Je ne crois pas que la preuve de fonds soit nécessairement là, mais c’est à l’EFL de s’en occuper et c’est pourquoi cela traîne.”

Swindon Town a été sacré champion de League Two lors de la saison 2019/20

Des comparaisons ont également été faites avec la situation actuelle de Swindon et la triste disparition précédente de Bury, affirmations que Power nie.

«Je pense que c’est une situation complètement différente et c’est ce qui est assez ennuyeux.

« J’ai financé ce club pendant huit ans et il y a évidemment une autre bataille judiciaire en arrière-plan.

“Simon sera conscient que tout propriétaire de football recherche des investissements ou des fonds, qu’ils proviennent d’une banque, de fonds d’investissement ou de différentes sources.

«En fin de compte, j’ai assumé cette responsabilité et j’ai financé ce club de football.

“J’ai essayé de vendre le club de football depuis que nous avons été promus et cela n’a pas fonctionné et j’ai été obligé de le vendre à Axis.”

John McGreal a été nommé directeur de Swindon Town le 26 mai, mais a quitté le club en difficulté moins d’un mois plus tard, le 25 juin.

Sur ses relations avec les supporters et la presse locale, il a ajouté : « C’est une situation frustrante. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux et je ne traite pas avec la presse locale.

“Évidemment, comme beaucoup de supporters, ils encouragent leur club, je comprends qu’ils s’inquiètent pour le club et que la saison commence.

« Il n’y a qu’un petit nombre de joueurs et le manager est parti, le PDG est parti, le Groundsman est parti.

«Et tout cela était dû au fait que les nouvelles personnes qui arrivaient sont allées sur des podcasts et sur toutes les autres plateformes médiatiques pour leur dire qu’elles avaient tous ces nouveaux postes pourvus.

«C’est assez absurde vraiment, mais pas surprenant, car je ne m’entends pas avec le journal local ou le Supporters’ Trust, c’est sur les réseaux sociaux que je le retarde.

“Il est assez clair que cela ne peut pas arriver tant que Clem n’a pas réussi ces tests et une fois que cela se produit et qu’ils exécutent évidemment l’ordonnance du tribunal, les actions sont évidemment transférées immédiatement.”