Swindon vs Manchester City commentaires en direct et nouvelles de l’équipe: Pep Guardiola manquera le match du troisième tour de la FA Cup avec COVID

Le troisième tour de la FA Cup commence ce week-end et talkSPORT a un cracker pour mettre les choses en marche.

Les champions de Premier League, Manchester City, se rendent vendredi soir à Swindon Town, du côté de la Ligue 2, alors que les meilleurs clubs de vol entrent dans la grande compétition.

Cela pourrait être un affrontement divertissant au County Ground

City sonnera les changements après une épidémie de COVID-19 qui verra le manager Pep Guardiola manquer l’affrontement au County Ground.

Avec plusieurs joueurs également absents, cela signifie que l’équipe de Ben Garner pourrait être légèrement plus optimiste que d’habitude quant à la possibilité de provoquer un bouleversement de la FA Cup.

Swindon contre Manchester City : date et heure

Le match du troisième tour de la FA Cup aura lieu le vendredi 7 janvier au County Ground de Swindon.

Le coup d’envoi est prévu à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

L’équipe de Guardiola devra vaincre les prétendants aux barrages de League Two s’ils veulent passer au tour suivant.

GETTY

Guardiola manquera l’affrontement au County Ground Swindon contre Manchester City: couverture talkSPORT

Le choc du troisième tour devrait être diffusé en direct sur talkSPORT vendredi soir avec une couverture commençant à 19 heures.

La journée de match de la FA Cup sera présentée par Dan Windle.

Les commentaires au County Ground seront fournis par Jim Proudfoot et l’ancien milieu de terrain d’Aston Villa Andy Townsend.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Channel 731Swindon vs Manchester City: nouvelles de l’équipe

Les hôtes seront privés de Joe Wollacott après avoir été appelés dans l’équipe du Ghana pour la Coupe d’Afrique des Nations, ce qui signifie que le gardien de but sera absent.

Mathieu Baudry et Jack Payne seront également absents, tandis que Jonathan Williams est dubitatif.

Pour City, il pourrait y avoir un certain nombre de changements.

Riyad Mahrez est absent avec l’Algérie pour la CAN, tandis qu’environ sept joueurs de l’équipe première devraient être absents avec COVID-19.

Cela signifie que Cole Palmer, James McAtee et Kayky pourraient avoir l’occasion d’impressionner.

Cole Palmer pourrait être prêt pour une autre chance dans l’équipe de City Swindon contre Manchester City: qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Swindon, Ben Garner : « Nous devons juste jouer comme nous l’avons fait toute la saison », a-t-il déclaré.

«Nous sommes configurés pour jouer d’une certaine manière, pour nous assurer que nous sommes bons et courageux avec le ballon. Nous ne pouvons pas trop nous concentrer sur s’ils jouent certains de leurs plus grands noms ou une équipe plus jeune.

« La cohérence est la clé car avec cette semaine, si nous nous sommes préparés d’une manière complètement différente et que nous nous concentrons beaucoup plus sur ce match, alors, pour moi, c’est irrespectueux lorsque nous jouons à Mansfield mardi soir, ce qui pour moi est un gros match. .

« Je sais que c’est un match fantastique pour le club de football et énorme pour les supporters et oui, nous voulons bien faire, mais, vous savez, j’adorerais marquer trois points à Mansfield mardi soir.

« Donc, nous serons cohérents avec la façon dont nous nous préparons. Nous préparons de la même manière pour chaque match avec le même niveau de détail. Tant que nous faisons cela, nous nous donnons les meilleures chances possibles dans chaque match auquel nous jouons.

L’entraîneur adjoint de Man City, Rodolfo Borrell, a déclaré: Nous avons sept joueurs [out with Covid], je dois préparer un match demain.

« Nous devons repartir, nous ne savons pas si demain d’autres joueurs seront indisponibles. Je ne voudrais pas les mentionner car je pourrais en oublier une. Je ne pense pas que ce soit à moi de le dire maintenant.

«Ce sont sept joueurs et 14 membres du personnel indisponibles, ce n’est donc pas à moi de le dire. Pour remplir toute l’équipe et voyager avec au moins cinq ou six remplaçants, nous devons faire venir des joueurs de la deuxième équipe. Mais l’épidémie implique des joueurs de la deuxième équipe, donc ce n’est pas si facile. »