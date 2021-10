Swing, Swing, Swing : une histoire du Big Band Jazz

Bien que l’âge d’or de la musique big band soit associé aux années 30, il est né une décennie plus tôt à l’ère du jazz, lorsque les chefs d’orchestre de jazz ont commencé à diriger des groupes issus de petits combos de jazz, de plus en plus gros et d’ambition musicale. Dans les années folles, l’industrie du disque en plein essor a attiré des musiciens dans les grandes villes américaines, et de nouveaux groupes tels que Cotton Pickers de McKinney pourraient avoir des séries de succès à succès.

Fletcher Henderson a été une force majeure dans l’établissement de la musique de big band, avec des ensembles accomplis qui comprenaient des musiciens de la qualité de Louis Armstrong, saxophonistes Coleman Hawkins et Benny Carter, et le clarinettiste Buster Bailey. Dans la musique d’Henderson se trouvent de nombreuses origines du « swing », et ce n’est pas un hasard s’il devait plus tard travailler comme arrangeur pour le King Of Swing, Benny Goodman. Les groupes de Henderson ont été des pionniers dans l’obtention d’arrangements harmonisés pour de grands groupes de musiciens. Même Armstrong, dont le travail avec ses Hot Five et Hot Seven Bands avait été si novateur dans les années 20, a commencé à travailler avec un orchestre, produisant sa propre merveilleuse musique de big band.

Immédiatement après le krach de Wall Street de 1929, les big bands ont ressenti les effets de la Grande Dépression, et même Henderson a été contraint de se dissoudre temporairement. Les danseurs de salon s’étaient également lassés des rigueurs de la danse frénétique du jazz et en sont venus à privilégier la musique plus sentimentale chantée dans les émissions de radio par des crooners tels que Bing Crosby. Même de superbes musiciens comme Benny Carter et Hawkins sont allés en Europe pour trouver du travail avec des orchestres de radio.

Mais alors que l’Amérique sortait de la Dépression, le public voulait du divertissement musical ; l’ère du big band était sur le point de commencer. Cela coïncidait avec le sentiment dans les cercles de jazz que plus c’était gros, mieux c’était. L’apogée de l’ère du swing se situait entre les années 1935 et 1940, et de nombreux chefs d’orchestre de jazz ont connu un énorme succès – aucun plus que Goodman, un clarinettiste éblouissant.

C’était aussi une époque où l’audience de la radio était à son apogée et les stations avaient besoin de musique fraîche pour aider à remplir leurs horaires. Goodman a été rapide : ses émissions sur Camel Caravan, un programme parrainé par une compagnie de tabac, lui ont apporté des légions de nouveaux fans – dont beaucoup l’ont vu en direct. À une certaine époque, Goodman jouait cinq spectacles chaque soir, devant 21 000 personnes par soir, et son groupe n’avait d’égal en popularité que le clarinettiste Artie Shaw, qui a remporté un tel succès avec « Begin The Beguine ».

Goodman s’est également rendu compte qu’il aurait besoin d’arrangements passionnants suffisamment stimulants pour stimuler ses bons musiciens, et le chef d’orchestre était également en avance sur les relations raciales, amenant des musiciens noirs tels que le maestro du piano Teddy Wilson dans son groupe.

Les rois du swing

Le phénomène des big bands a également amené le jazz dans de nouvelles salles telles que Carnegie Hall, qui était auparavant l’apanage de la musique classique. Et les salles de bal à travers l’Amérique étaient les foyers de nouvelles folies de la danse telles que le jitterbug et le jive. Les groupes de swing étaient une grosse affaire, et si vous trouviez la bonne chanson, vous pourriez avoir un million de vendeurs entre les mains. Tommy Dorsey (trombone et trompette) a eu une série de tubes, dont « Marie » en 1937, tandis que son frère Jimmy (trompette et clarinette) a eu ses propres gagnants en fuite, dont « Amapola ».

Le succès de Goodman a également inspiré nombre de ses compagnons – dont le batteur Gene Krupa, les trompettistes Harry James et Bunny Berigan, le talentueux multi-instrumentiste Lionel Hampton et le joueur de roseaux Woody Herman – à créer leurs propres big bands. Cependant, Berigan, qui avait un problème d’alcool, a eu moins de succès que James. Pour James, il s’agissait de grandes salles de concert et de succès à des millions de ventes tels que « You Made Me Love You ». Pour Berigan, c’était la faillite.

Diriger un big band était un exercice délicat d’astuce financière et de gestion, ainsi qu’un test de prouesses musicales. Le chef d’orchestre était responsable du paiement des arrangements, du bus du groupe, des uniformes, des frais d’agence et des frais de publicité. Et les groupes n’étaient pas toujours harmonieux en dehors de la scène. Le compositeur et chef d’orchestre Hoagy Carmichael a décrit un jour la vie dans un big band comme étant « comme un détenu dans un zoo itinérant ».

En plus des chefs d’orchestre blancs tels que Goodman et Krupa, les années 30 ont vu la montée des chefs d’orchestre noirs, dont Chick Webb, dont le groupe a joué régulièrement des résidences au Savoy Ballroom à Harlem, avec un jeune Ella Fitzgerald. C’est une collaboration qui a donné le succès massif « A-Tisket, A-Tisket ».

Il y avait aussi des groupes notables dirigés par Earl Hines et Cab Calloway. Cependant, les bandes noires les plus importantes à émerger étaient celles de William « Comte » Basie et Duc Ellington‘s merveilleux orchestres. Basie avait de merveilleux musiciens dans son groupe, originaire du Kansas, dont le bassiste Walter Page et le saxophoniste ténor Lester Jeune, et il a fait venir des chanteurs de haut calibre, parmi lesquels Jimmy Rushing et Billie vacances. Ellington, l’homme qui avait composé « It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing » en 1932, avait aussi de merveilleux sidemen, comme le bassiste Jimmy Blanton.

Menés par deux des chefs d’orchestre de jazz les plus charismatiques, les groupes de Basie et Ellington ont produit certains des meilleurs et des plus excitants jazz jamais créés, et la superbe section rythmique de Basie semblait avoir une compréhension presque télépathique, improvisant sur des airs qui n’étaient pas toujours avoir des dispositions écrites.

Même au sein des grands groupes, cependant, les individus pouvaient imposer leur propre génie créatif en tant que soliste, comme Coleman Hawkins l’a fait avec son enregistrement de 1939 pour Victor Records, « Body And Soul ». Ce tube a été arrangé pour un orchestre mais était essentiellement le majestueux tour de force de Hawkins.

La musique de big band a continué à dominer les ondes pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la musique de Glenn Miller a captivé le public. Bien qu’il ne soit pas un improvisateur réputé, Miller était un excellent tromboniste et un superbe arrangeur. En adoucissant le son du big band et en adaptant les chansons aux rythmes de danse populaires, il s’est fait un nom parmi les chefs d’orchestre de jazz avec des airs tels que « In The Mood » et « Moonlight Serenade ».

Entrez bebop

À la fin de la guerre, le jazz évoluait vers de nouvelles voies expérimentales. Le trompettiste Dizzy Gillespie a eu son propre groupe de 15 musiciens pendant un certain temps, mais il a abandonné le format big band, estimant que ce n’était pas bon pour l’orientation future de sa créativité. Il était l’un des nombreux musiciens qui ont dirigé le be-bop vague dans les années 50. Sentant peut-être une menace, certains des plus anciens grands chefs d’orchestre, en particulier Goodman et Tommy Dorsey, ont critiqué ce nouveau style de jazz.

Certains chefs d’orchestre de jazz ont essayé d’être plus avant-gardistes. Woody Herman a continué à diriger des big bands dans les années 50, mais il a employé de jeunes musiciens talentueux tels que Stan Getz et Zoot Sims, et leur a permis d’exprimer les nouveaux sons dans leurs solos. Claude Thornhill a commencé à utiliser les arrangements «modernes» écrits par Gil Evans pour un big band réinventé qui comprenait des musiciens bop tels que le saxophoniste alto Lee Konitz.

De la même manière, le groupe de Billy Eckstine employait Miles Davis et Charlie Parker. Il y avait aussi des mouvements pour utiliser des chanteurs avec de grands groupes, comme Eckstone l’a fait avec Sarah Vaughan à la voix de miel, une chanteuse qui avait appris son métier avec des chefs d’orchestre tels que Earl Hines. Un chanteur célèbre qui a également gagné ses côtelettes avec de grands orchestres a été Frank Sinatra, qui a admis que son chemin vers le succès en solo a été énormément aidé par son temps passé à chanter avec les groupes de swing de Harry James et Tommy Dorsey au début des années 40.

Une autre chanteuse qui s’est fait les dents avec des big bands était Peggy Lee. Née Norma Delores Egstrom, elle a commencé avec les groupes de swing de Jack Wardlaw et Will Osborne, et a connu une véritable rupture en 1941 lorsqu’elle a remplacé Helen Forrest en tant que chanteuse de Benny Goodman. Sous son œil attentif, elle peaufine sa technique. À l’ère des microphones électriques, Lee était capable de commander même un big band brûlant avec des inflexions délicates. Comme Sinatra, elle a poursuivi une carrière solo éblouissante alors même que l’attrait des grands groupes s’estompait et que la musique rock et pop prenait le dessus.

Alors que le rock’n’roll engloutissait tout dans les années 60, les chefs d’orchestre de jazz Stan Kenton, Woody Herman, Count Basie et Duke Ellington étaient pratiquement les seuls d’une époque révolue à continuer de prospérer, se maintenant souvent à flot avec des tournées mondiales lucratives. Mais même les titans ont lutté. Basie a commencé à travailler avec un sextuor et Ellington a dû utiliser les redevances de ses compositions pour financer son travail de big band. Comme Ellington a plaisanté : « Il n’y a rien à garder un groupe ensemble. Vous devez simplement avoir un gadget, et le gadget que j’utilise est de leur payer de l’argent.

L’ère moderne

Le dernier demi-siècle a vu les big bands subir des hauts et des bas. Celui formé par l’ancien trompettiste et chef d’orchestre Thad Jones et le batteur Mel Lewis a connu une tempête et a continué à établir la norme dans les années 60 et 70, lorsque des musiciens tels que Walter Ferguson ont également hissé le drapeau du format.

Le smooth jazz a dominé les années 80, mais il y avait encore de la bonne et audacieuse musique de big band enregistrée dans les années 90, y compris l’album live de 1993 Dave Grusin Presents GRP All-Star Big Band Live!, par le co-fondateur de GRP Records Dave Grusin. Le terme « New Big Band » a été inventé pour désigner les groupes qui fusionnent des éléments du swing classique avec les artistes bop. Parmi les plus réussis d’entre eux se trouve Christian McBride, qui a remporté un Grammy en 2012 pour le meilleur enregistrement de grand ensemble de jazz. Cela s’est produit juste un an après que Bob Curnow, un compositeur et producteur respecté, ait sorti le deuxième volume de ses arrangements pour big band de la musique de Pat Metheny. La suite de The Music Of Pat Metheny And Lyle Mays en 1994 a présenté le meilleur de l’écriture contemporaine pour big band.

Le big band et la musique swing trouveront toujours un public (demandez Robbie Williams, dont les deux albums hommage au swing ce siècle se sont vendus à plus de 10 millions d’exemplaires) alors que les mélomanes reviennent aux grands, tels que les chefs d’orchestre de jazz Basie et Ellington, qui ont créé certaines des musiques les plus inspirantes des temps modernes.

