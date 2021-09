Swipe (SXP) est-il un bon achat en octobre 2021 ?

in

Swipe SXP / USD s’est affaibli par rapport aux récents sommets supérieurs à 4 $, enregistrés le 6 septembre, inférieurs à 2 $, et le prix actuel est d’environ 2,15 $.

Swipe simplifie l’émission de cartes de débit grâce à la technologie cryptographique

Swipe est une plateforme qui permet aux entreprises de créer, gérer et distribuer des cartes physiques et virtuelles de marque pour les utilisateurs. Swipe est connecté avec les banques et gère toutes les exigences réglementaires nécessaires.

Les utilisateurs peuvent tokeniser leurs cartes pour une expérience sans contact avec des cartes de débit alimentées par Swipe qui permettent d’accéder à Samsung Pay, Google Pay et Apple Pay. Swipe simplifie l’émission de cartes de débit grâce à la technologie de cryptage et permet aux entreprises de personnaliser ce à quoi elles souhaitent que leurs utilisateurs aient accès à la demande.

Les clients potentiels n’ont qu’à contacter les partenaires bancaires pour obtenir tous les accès dont ils ont besoin pour lancer leur programme de la version bêta à la version live. Agilité, satisfaction client et transparence sont les principales caractéristiques de cette plateforme, et il est important de mentionner que Swipe a lancé une application de récompenses en juin 2021, qui est disponible pour les clients Swipe Issuing pour offrir à leurs utilisateurs des remboursements en espèces chez des milliers de commerçants participants.

L’application Swipe Rewards permet aux clients professionnels d’offrir à leurs utilisateurs un ensemble complet de remises allant de 1% à 30%, tandis que Joselito Lizarondo, PDG de Swipe, a déclaré que cette option est actuellement disponible aux États-Unis. Lizarondo a ajouté :

« L’API Swipe Rewards créera un outil de remboursement dynamique qui permettra à nos clients commerciaux de réduire leurs coûts de marketing aux dépens de ces détaillants participants. Avec cet outil, les titulaires de carte peuvent gagner jusqu’à 30 % de remise en argent, ce qui donne aux programmes un bon outil de rétention pour leur portefeuille. où à la fois le titulaire de la carte et le membre émetteur seront heureux ».

SXP est un jeton qui alimente le Swipe et fonctionne sur le réseau Ethereum. Swipe est un projet très prometteur, et le prix du SXP pourrait remonter aux niveaux que nous avons vus au cours de la première semaine de mai 2021. Cela n’arrivera certainement pas dans les prochains jours ou même semaines. Néanmoins, les commerçants doivent garder à l’esprit que si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 40 000 $, cela aura une influence négative sur Swipe (SPX).

Les ours contrôlent l’action des prix

Source des données : tradingview.com

Swipe (SXP) est tombé de ses récents sommets supérieurs à 4 $, et il faudra peut-être beaucoup de temps pour que les prix voient une nouvelle reprise. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, le niveau de support critique est à 1,5 $, et si le prix le casse, le prochain objectif de prix pourrait être de 1 $.

D’un autre côté, si le prix saute à nouveau au-dessus de la résistance de 3 $, nous avons la voie ouverte à 4 $.

résumé

Swipe est un projet très prometteur qui permet aux entreprises de créer, gérer et distribuer des cartes physiques et virtuelles de marque pour les utilisateurs. Swipe (SXP) a chuté par rapport aux récents sommets supérieurs à 4 $, enregistrés le 6 septembre, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

