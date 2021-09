Swiss Alps Hotel accepte Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH)

in

Hôtel dans les Alpes suisses accepte les paiements en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

L’hôtel cinq étoiles Chedi Andermatt entrevoit des opportunités d’affaires à travers ce nouveau déménagement.

Chedi Andermatt est déterminé à attirer plus de clients.

Cependant, ce n’est peut-être pas complètement nouveau. Il est maintenant devenu très courant pour toutes sortes d’établissements de commencer à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Dans ce scénario, de nombreux hôtels et hôtels classés cinq étoiles à profusion acceptent les paiements par crypto-monnaie depuis longtemps.

Malgré cela, le dernier né de la gamme est l’épique hôtel cinq étoiles, le Chedi Andermatt, situé dans les montagnes des Alpes suisses. La Suisse est toujours la destination de rêve la plus attendue pour presque tout le monde partout dans le monde. Pour assister aux magnifiques paysages avec les montagnes et les lacs, les majestueuses montagnes des Alpes et ainsi de suite, les foules du monde entier frappent comme n’importe quoi.

En conséquence, l’hôtel cinq étoiles le plus célèbre se trouve dans les Alpes suisses pourrait être considéré comme un endroit pour les riches. Malgré cela, l’hôtel cinq étoiles déclare désormais officiellement l’acceptation des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) comme moyens de paiement.

Le point de vue du directeur général

Malgré leur nouvelle initiative, le directeur général de Chedi Andermatt déclare que l’ère actuelle est l’ère numérique et qu’il est temps pour eux d’adopter également les avancées technologiques numériques.

De plus, ajoute-t-il, ils connaissaient très bien depuis longtemps les avantages de l’utilisation des crypto-monnaies et des actifs numériques.

Et donc, selon lui, le moment est venu pour eux de les mettre en œuvre dans leurs opérations et leur gestion hôtelière.

En outre, il insiste sur le fait que pour que l’hôtel prospère à l’avenir, cette adoption des paiements cryptographiques est extrêmement essentielle.

La nouvelle stratégie et le partenariat

En outre, le directeur général révèle qu’ils ont conclu un partenariat avec le service de paiement basé en Suisse, le Bitcoin Suisse.

Malgré cela, quels que soient les paiements effectués en BTC ou en ETH, le service de paiement les convertit immédiatement en francs suisses pour l’hôtel.

De plus, le directeur général déclare qu’ils se concentrent davantage sur l’avenir. En outre, il souligne que la majorité de leurs clients ont plus de 30 ans.

Dans ce groupe d’âge des 30 ans, ces groupes de personnes sont les principales cibles ici, car ce sont évidemment ceux qui se concentrent sur la technologie.

En outre, il déclare que les moyens de paiement des actifs numériques et les paiements cryptographiques seront les formes de paiement les plus utilisées dans un avenir proche.