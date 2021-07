Swiss Digital Asset Bank Sygnum s’est associé à Artemundi pour émettre Picasso NFT Painting pour 6 000 $ par action

in

La banque suisse de gestion d’actifs numériques Sygnum a annoncé qu’elle s’était associée à la société d’investissement artistique leader du secteur Artemundi pour vendre la participation dans la peinture NFT de Pablo Picasso à 6 000 $ par action.

Selon un rapport de . jeudi, le tableau a été vendu cette fois intitulé “Fillette au béret”, qui a été innové en 1964. La dernière fois, l’œuvre a été vendue par une maison de vente aux enchères appelée Uppsala Auktionskammare pour 21,4 millions de couronnes suédoises pour environ $ 2.48. millions en 2016.

Cette fois, cette peinture est symbolisée par la technologie blockchain afin que toutes sortes d’acheteurs puissent participer au processus de possession du chef-d’œuvre. L’abonnement devrait commencer fin juillet, pour une valeur totale d’environ 4 millions de francs suisses (3,68 millions de dollars).

La société Artemundi a déclaré que :

“C’est la première fois que les droits de propriété d’un Picasso, ou de toute œuvre d’art, sont transmis à la blockchain publique par une banque réglementée.”

La transaction sera réglée en francs suisses (CHF) en utilisant le stablecoin local en francs suisses de Sygnum, le DCHF, protégé par la loi suisse.

Ce n’est pas la première fois que les tableaux les plus marquants du maître sont vendus au format NFT. L’art cryptographique qui est acheté et vendu sous forme de jetons non fongibles (NFT) ERC-721 a fait la une des journaux en raison des ventes record enregistrées.

Le 21 septembre 2020, une œuvre d’art crypto a marqué la première fois et a été achetée pour au moins 100 000 $, à la suite de la vente sans précédent de « Matt Kane’s Right Place & Right Time » sur Async. De l’art. Cela a servi de signal pour montrer le potentiel inexploité de ce marché émergent.

De plus, la première banque d’actifs numériques au monde, Sygnum Bank, fondée en Suisse et à Singapour, a annoncé qu’elle serait la première banque à accepter Ethereum 2.0, comme l’a rapporté Blockchain.News le 7 juillet.

Les clients de Sygnum Bank peuvent compromettre Ethereum via la plate-forme bancaire de Sygnum et stocker en toute sécurité Ethereum dans leurs comptes personnels. Actuellement, il génère jusqu’à 7% de rendement annuel.

Source de l’image : Shutterstock