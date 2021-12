SWISS opérera des vols directs avec l’Inde ; Accord bulle d’air à signer

La compagnie aérienne a toutefois conseillé aux voyageurs de respecter les critères d’éligibilité des passagers mentionnés lors de la réservation et de vérifier les règles de transit pour la Suisse.

Swiss International Air Lines (SWISS) accueillera les voyageurs en provenance d’Inde à partir du 10 janvier. Les deux pays devraient signer un accord de bulle d’air permettant à leurs transporteurs nationaux respectifs d’opérer des vols entre les deux pays.

SWISS proposera des vols directs vers et depuis Mumbai deux fois par semaine à partir du début de l’année prochaine. Les vols à destination de Zurich partiront de Mumbai les mercredis et vendredis. Les vols retour vers Mumbai seront disponibles les lundis et mercredis. SWISS lancera davantage de vols au départ de Mumbai et de Delhi au cours des prochains mois.

La Suisse a longtemps été une destination touristique populaire pour les Indiens. Après que le gouvernement suisse ait accepté les vaccins indiens, il a ouvert le pays aux Indiens entièrement vaccinés avec Covaxin ou Covishied.

Le petit pays européen exigera que les adultes entièrement vaccinés entrant dans le pays remplissent un formulaire et présentent leur certificat de vaccin Covid-19. Ils seront également tenus de produire un résultat de test RT-PCR à leur arrivée. Cependant, le gouvernement suisse a renoncé au deuxième test obligatoire dans les quatre à sept jours suivant l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés. L’exemption a également été étendue aux personnes qui se sont remises de Covid-19 au cours des six derniers mois.

L’Inde a suspendu les services internationaux réguliers de passagers le 23 mars 2020, à la suite du déclenchement de la pandémie de coronavirus. Cependant, il a autorisé des vols internationaux spéciaux dans le cadre de la mission Vande Bharat depuis mai de la même année. Il a également lancé des accords bilatéraux sur les bulles d’air avec certains pays en juillet 2020.

L’Inde a conclu des accords sur les bulles d’air avec plusieurs pays européens qui ont accepté le certificat de vaccination du pays. Il était prévu de reprendre les vols internationaux réguliers à partir du 15 décembre. Cependant, la propagation de la variante Omicron à propagation rapide du coronavirus, d’abord détectée en Afrique du Sud puis répandue dans les pays de l’Union européenne, a contraint le gouvernement à revoir sa décision.

