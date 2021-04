Swiss Venture s’associe à Harbour Air et MagniX sur un avion électrique

Un hydravion de Havilland Beaver entièrement électrique converti subit des tests. (Harbour Air via H55)

L’un des pionniers de l’aviation alimentée par batterie se joint à une équipe du Pacifique Nord-Ouest qui vise à faire certifier un hydravion tout électrique pour le service au Canada.

H55, l’entreprise suisse de batteries cofondée par le pilote de Solar Impulse André Borschberg, s’associe à Harbour Air Seaplanes, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à MagniX, basée à Everett, Washington, dans le cadre de leur projet de conversion des avions de banlieue De Havilland Beaver en électricité .

Harbor Air fournit le Beaver, magniX fournit le système de propulsion électrique, et maintenant H55 fournira ses modules de batterie avancés pour alimenter l’avion.

MagniX et Harbour Air soumettent un prototype d’eBeaver à des essais en vol depuis décembre 2019 pour recueillir des données sur des paramètres tels que les performances de croisière, l’efficacité de la poussée au décollage, les interférences électromagnétiques et les niveaux de bruit. L’équipe travaille avec Transports Canada sur un programme de certificat de type supplémentaire pour autoriser les avions entièrement électriques convertis à des fins commerciales dès l’année prochaine.

À terme, Harbour Air prévoit de transformer tous ses hydravions en une flotte entièrement électrique. La compagnie fournit des services aériens de banlieue à des endroits le long de la côte de la Colombie-Britannique, ainsi que des vols «nerd bird» entre Vancouver et Seattle.

H55 a été fondée pour poursuivre la vision de Solar Impulse 2, que Borschberg et son compagnon aventurier Bertrand Piccard ont piloté à travers le monde lors d’un voyage historique à l’énergie solaire en 2015-2016.

«Je crois que H55 est la société leader dans les solutions de batteries d’aviation», a déclaré aujourd’hui le PDG de Harbour Air, Greg McDougall, dans un communiqué de presse. «Les avoir comme partenaires dans le développement d’ePlane signifie que nous serons en mesure de mener la campagne mondiale pour l’aviation électrique.»

Borschberg, qui occupe le poste de président exécutif de H55, a déclaré qu’il était attiré par la vision tout électrique présentée par Harbour Air et magniX.

«Nous comprenons tous que le chemin vers l’aviation électrique est compliqué», a-t-il déclaré. «Mais en même temps, en unissant nos forces, notre expérience combinée conduira à une certification plus rapide. Et cela offrira à son tour un moyen rapide et sûr d’atteindre le marché et de populariser l’aviation électrique. »

Le PDG de MagniX, Roei Ganzarski, a déclaré que ce partenariat élargi marquait «un autre pas en avant dans notre vision de faire des avions tout électriques sans émissions une réalité.»

«Avec Harbor Air ouvrant la voie pour devenir une compagnie aérienne entièrement électrique, la technologie de batterie du H55 et la propulsion éprouvée en vol de magniX, nous envisageons un avenir électrisant», a déclaré Ganzarski.

MagniX – qui a récemment déménagé son siège social de Redmond, Washington, à une nouvelle usine de production de 40000 pieds carrés à Everett – développe également des systèmes de propulsion pour les caravanes Cessna converties exploitées par Sydney Seaplanes en Australie, pour l’avion tout électrique Alice d’Eviation, pour les avions qu’Universal Hydrogen convertira pour fonctionner avec des piles à combustible, et pour la future flotte de triplans hybrides de Faradair.