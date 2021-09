SwissBorg va lister le token Occam.fi $ OCC

Lors du sommet Cardano (ADA / USD) de 2021, Occam.fi a annoncé que SwissBorg, l’une des principales applications d’actifs numériques, inclurait le jeton natif d’OCC pour le trading, motivé par son énorme et dynamique communauté d’utilisateurs, a-t-il appris. . . De plus, l’application testera la possibilité de rendre les IDO OccamRazer accessibles à ses utilisateurs. C’est la première fois que SwissBorg entre dans l’écosystème Cardano.

Mark Berger, président de l’association Occam, déclare :

«En tant qu’entités basées en Suisse, il est naturel pour Occam.fi et SwissBorg de travailler ensemble vers des objectifs communs. La première étape importante consiste à inclure le jeton utilitaire OCC dans l’application SwissBorg, et nous sommes impatients d’offrir à nos utilisateurs existants, et à une nouvelle base d’utilisateurs via SwissBorg, la possibilité d’acheter et de conserver OCC.

SwissBorg est une application de crypto-monnaie de premier plan en Europe avec un demi-million d’utilisateurs vérifiés, offrant aux fans de crypto-monnaie un moyen simple d’acheter des jetons et d’accéder aux produits DeFi quel que soit leur niveau d’expérience. SwissBorg est disponible pour iOS et Android et garantit une expérience utilisateur fluide et intuitive. Il emploie une équipe internationale de 150 personnes et sa licence de monnaie virtuelle permet de fournir des portefeuilles et des échanges de monnaie virtuelle à l’échelle mondiale.

Après l’inscription sur SwissBorg, le jeton OCC sera disponible à l’achat via la rampe d’entrée directe fiat.

Cyrus Fazel, fondateur et PDG de SwissBorg, déclare :

« Ensemble avec nos amis d’Occam.fi, nous faisons avancer notre vision de démocratiser l’accès aux produits DeFi. La première étape vers cet objectif est de mettre le jeton OCC à la disposition de nos utilisateurs, et nous sommes ravis d’en faire enfin une réalité. Occam.fi, et sa suite de produits DeFi, est un projet prometteur avec le potentiel de catalyser la croissance de Cardano dans les mois à venir ; nous sommes ravis de les rejoindre dans ce voyage. “

À terme, la liste des jetons natifs d’Occam permettra à SwissBorg d’ouvrir une trésorerie OCC et de gagner des retours sur les jetons OccamRazer IDO et OCC, en partageant les récompenses avec les membres « Genesis Premium » et leurs utilisateurs. SwissBorg offrira également des moyens de parier OCC nativement via l’application et fournira bientôt un accès in-app aux IDO OccamRazer.

