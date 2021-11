Switch ﻿En ligne ﻿Les abonnés peuvent jouer ﻿Story Of Seasons: Pioneers Of Olive Town Gratuit pour une durée limitée

Mettre à jour: The Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Game Trial est maintenant en ligne. Si vous êtes abonné à Nintendo Switch Online, assurez-vous de télécharger le jeu et essayez-le !

Article original (mercredi 3 novembre 2021 à 15h00 GMT) : Les abonnés de Nintendo Switch Online en Europe pourront bientôt découvrir gratuitement Story of Seasons: Pioneers of Olive Town pour une durée limitée.

La simulation agricole de Marvelous est le dernier titre à être proposé en tant qu’essai de jeu (événements qui permettent aux abonnés de Switch Online de télécharger et de jouer à un jeu complet pendant une durée déterminée). Le jeu a en fait été proposé en essai gratuit en Amérique du Nord en septembre, il est donc agréable de voir que les fans européens peuvent également se lancer pour le découvrir.

Cette offre d’essai de jeu sera disponible du 10 au 16 novembre, mais vous pouvez déjà aller de l’avant et télécharger le logiciel dès maintenant. Contrairement à une démo gratuite classique, vous pouvez jouer à l’intégralité du jeu sans restrictions – jusqu’à la fin de la période d’essai du jeu, bien sûr.

Essayez #StoryOfSeasons: Pioneers of Olive Town gratuitement avec Game Trials, exclusivement pour les membres #NintendoSwitchOnline. Téléchargez maintenant pour être prêt à récolter les fruits du 11/10 : https://t.co/GxIFdZIKWS pic.twitter.com/gFjFZapObM – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 3 novembre 2021

Vous pouvez trouver notre critique complète de Pioneers of Olive Town ici si vous souhaitez savoir de quoi il s’agit avant de plonger. Pour télécharger la version d’essai, assurez-vous d’être connecté avec un compte abonné au service en ligne de Nintendo et rendez-vous dans la section « Nintendo Switch Online » de l’eShop.