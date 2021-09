Switch a un jeu de style Nintendogs sur le chemin appelé chiots et chatons

Microids est un éditeur qui nous a aidé à nous proposer des titres intrigants sur Switch, et il propose également une gamme croissante de jeux de simulation de vie pour ceux qui aiment élever des chiots, concevoir des meubles, etc. Aujourd’hui, le sous-label ‘Microids Life’ a confirmé trois jeux de cet acabit sur Switch cette année.

Ils sont tous développés par It Matters Games, les dates de sortie spécifiant « US » pour le moment ; il n’y a pas de bande-annonce en direct au moment de la rédaction, mais nous garderons les yeux ouverts.

Chiots & Chatons – 23 novembre

Nous pouvons confirmer que ce jeu contient à la fois des chiots et des chatons, et ils sont plutôt mignons. La description officielle souligne que cela est très inspiré par le Nintendogs séries – vous jouez à des mini-jeux pour soigner et dresser vos animaux de compagnie, vous promener, etc. Cela pourrait potentiellement être une façon très agréable de passer le temps, d’autant plus que la franchise de Nintendo est désormais en sommeil depuis longtemps.

Designer d’intérieur – 11 novembre

Sans surprise, une grande partie du jeu se joue dans une perspective descendante / isométrique lorsque vous montrez votre sens du style. Vous dirigez votre propre agence, obtenez des mémoires de clients, puis décorez leurs maisons dans l’espoir d’obtenir une bonne note. Il y aura également un mode Rénovation où vous pourrez retravailler les bâtiments pour des options plus créatives.

Médecins & Infirmières – 13 décembre

Celui-ci semble relativement intéressant dans les captures d’écran, car non seulement vous gérez des patients, mais vous effectuez également / concevez apparemment certains traitements. Vous travaillez en équipe à l’hôpital, avec des mini-jeux pour divers aspects d’une journée type ; il y a même un « collègue rival » à traiter, ce qui peut sembler un peu intense.

Alors voilà, quelques jeux de simulation de vie en route plus tard cette année; sans aucun doute, il y aura plus de captures d’écran et de bandes-annonces dans les semaines à venir. Faites-nous savoir si vous êtes fan de ce genre de jeux dans les commentaires !