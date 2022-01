Switch a vendu plus d’unités que toutes les autres consoles combinées au Japon l’année dernière

Image : La vie de Nintendo

Alors que Switch s’est avéré être un succès majeur dans l’année 2020 fortement perturbée, les défis de production et de distribution ont néanmoins signifié que certaines ventes ont été laissées pour compte. Il semble que 2021, avec quelques améliorations des niveaux d’approvisionnement, ait été une autre année de forte vente pour Nintendo ; maintenant, il existe des chiffres de vente japonais pour renforcer ces données.

Dans les données recueillies par Famitsu et partagées avec GamesIndustry.biz, la Switch était confortablement la console la plus vendue au Japon en 2021 – c’est le calendrier et non l’exercice financier, donc les données vont du 28 décembre 2020 au 19 décembre 2021. Au cours de cette période, le Switch a vendu environ 5,3 millions d’unités au détail au Japon, contre 5,1 millions l’année précédente – les chiffres sont en grande partie comparables en raison d’une différence de dates.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des ventes de matériel plus larges, montrant que le système de Nintendo se vend mieux que toutes les autres plates-formes combinées.

Nintendo Switch – 5,3 millions d’unités PlayStation 5 – 942 798 unités PlayStation 4 – 103 786 unités Xbox Series X|S – 95 598 Nintendo 3DS – 28 224

L’estimation globale de Nintendo pour les ventes mondiales au cours de l’exercice en cours est inférieure à 2020/21, mais l’objectif est toujours de 24 millions d’unités.