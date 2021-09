Switch Arcade Racer Cruis’n Blast est un amusement stupide

C’est bien de faire pipi un peu. Gif : Frissons bruts / Kotaku

Microsoft et Sony peuvent avoir leurs Forzas et Gran Turismos avec des graphismes hyperréalistes, des bruits de moteur authentiques et une physique réaliste. La Nintendo Switch a Cruis’n Blast, dans lequel votre véhicule vaguement en forme de Nissan GT-R dégringole d’une falaise à une vitesse vertigineuse vers un énorme yéti qui ouvre ensuite un glacier révélant un paradis de jungle caché sous la glace.

Alors que ses rivaux traditionnellement plus puissants utilisent la puissance de leurs consoles pour restituer avec précision des véhicules du monde réel jusqu’à l’allume-cigare dans le cendrier arrière, les consoles de Nintendo ont accueilli certains des jeux de course d’arcade les plus outrageusement amusants de tous les temps. Vous vous souvenez de Beetle Adventure Racing sur Nintendo 64 ? Que diriez-vous de quand la Xbox 360 et la PlayStation 3 ont obtenu le ho-hum Need for Speed: Shift et la Wii a obtenu le Need for Speed: Nitro lumineux et coloré? Avec moins de pouvoir vient moins de responsabilité, et avec moins de responsabilité vient plus de plaisir.

Lorsque les développeurs de jeux de course comme le créateur de la série Cruis’n Eugene Jarvis s’éloignent du réalisme en faveur de la vitesse et du spectacle, la magie opère. Cruis’n Blast, le sixième jeu de la série qui a commencé en 1994 avec le classique d’arcade Cruis’n USA, est un jeu de course outrageusement absurde qui ne tient absolument pas compte de la réalité. Des voitures incroyablement brillantes se retournent et volent dans les airs, laissant tomber des centaines de pieds dans une vrille à plat, atterrissant complètement indemne. Les pistes se brisent en morceaux à mi-course, révélant un terrain complètement différent enfoui sous la croûte terrestre. Parfois, il y a des dinosaures.

Juste votre journée moyenne à Cruis’n Blast. Capture d’écran : sensations fortes

Dans Cruis’n Blast, un camion de pompiers peut devancer une Corvette Stingray. Une Corvette 1959 classique peut suivre le rythme d’une Nissan 370Z. Il est étonnant de savoir comment les développeurs ont obtenu des licences pour certains des quelque deux douzaines de véhicules du jeu, étant donné le peu qu’ils affectent leur performance dans le jeu. Je suis tout aussi heureux de courir des véhicules génériques comme la voiture de police, le camion de pompiers ou le superbike défiant la mort que je suis des versions cartoon de vraies Nissan, Chevrolet et Cadillac.

Encore une fois, Cruis’n Blast est tout au sujet du spectacle. Initialement sorti dans les salles d’arcade en 2017, le jeu arborait un cauchemar orné de LED RVB d’une borne d’arcade. Les lumières ont clignoté, les moteurs ont rugi et une chanson thème outrageusement accrocheuse a retenti des haut-parleurs, attirant les spectateurs sans méfiance avec du temps à tuer avant un film vers leur malheur à quatre roues. Je suppose que la machine est également apparue dans de vraies salles d’arcade, mais je n’en ai pas vu une depuis un moment.

Le port Nintendo Switch du jeu ajoute un peu plus à l’expérience d’arcade barebones, mais pas beaucoup. Vous pouvez gagner de l’argent pendant les courses pour acheter des améliorations pour vos véhicules, principalement des objets cosmétiques comme des néons de train d’atterrissage, des décalcomanies et des accessoires de carrosserie. Chaque piste contient une série de clés à collecter qui déverrouillent plus de véhicules, il y a donc des choses à rechercher. Il existe quatre modes de jeu, dont une série de tournois sur quatre pistes qui peuvent être conquis sur quatre niveaux de difficulté différents, ainsi que des contre-la-montre et des courses simples. Il existe un mode multijoueur local en écran partagé pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, mais pas de jeu en ligne.

Est-ce même légal dans la rue ? Capture d’écran : Raw Thrills / Kotaku

Cruis’n World n’est pas un jeu très robuste et riche en fonctionnalités. Mis à part la possibilité de basculer entre l’accélération automatique, les commandes d’inclinaison et le grondement, il n’y a même pas de menu d’options dans le jeu. Ce qu’il propose, cependant, me permet de sourire jusqu’aux oreilles à chaque fois que je joue. Il y a des courses à couper le souffle qui emballent beaucoup d’action extravagante dans un laps de temps relativement court. Une course à travers l’une des 29 pistes du jeu prend moins de deux minutes mais parvient toujours à me laisser à bout de souffle. Regardez juste cette absurdité ridicule.

C’est un cauchemar technicolor. Ce sont des voitures trop brillantes qui traversent des endroits impossibles. Le paysage est un peu rude, mais qui s’en soucie quand il s’effondre tout autour de votre camion de pompiers stupidement rapide ? C’est suffisant pour vous faire fuir des beignets géants.

Qu’est-ce que c’est ? Ça arrive. Capture d’écran : sensations fortes

On pourrait penser que cette quantité de spectacle ferait bégayer la pauvre Nintendo Switch, mais non. Cruis’n Blast parvient à restituer tout ce chaos à une vitesse de 60 images par seconde relativement stable, à donner ou à prendre. C’est un autre avantage de ne pas se soucier des bâtiments qui ressemblent à des boîtes en carton peintes. Il s’agit de satisfaire le besoin de vitesse élevée. Tu sais, aller vite et tout ça.

Bien que j’aime les jeux comme Forza et leur souci du détail qui fait fondre le processeur, il y a tellement de joie à se déchaîner dans les pays des merveilles de course chaotiques de Cruis’n Blast. Ne pas s’inquiéter de choses comme les dommages causés à la voiture, le bon sens ou les lois de la physique, c’est la vraie liberté de course d’arcade.