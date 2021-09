Switch Chocobo GP exclusif veut bien être Mario Kart, n’est-ce pas?

La rumeur de Square Enix Course de chocobos la suite a été révélée, et on dirait vraiment Mario Kart.

Chocobo GP se lance exclusivement sur Switch en 2022 et présente un casting de personnages Square Enix glissant autour de circuits qui ne sembleraient pas déplacés dans Mario Kart 8. Le boost de glissade signature de Mario Kart est également présent, mais encore une fois, il a été dans pratiquement tous les jeux de course basés sur le kart au cours de la dernière décennie, nous ne pouvons donc pas trop nous plaindre.

La collecte d’objets est également une grande partie du jeu, mais un système de magie spécial signifie qu’il devrait être un peu plus unique. Chaque personnage a également sa propre capacité unique, et vous pourrez personnaliser votre trajet au fur et à mesure que le jeu progresse. Le jeu local et en ligne sera également pris en charge, avec 64 joueurs pouvant participer à un tournoi en ligne de type bracket.

Le Switch a-t-il vraiment besoin d’un autre jeu de style Mario Kart alors qu’il en a déjà Mario Kart 8 Deluxe, bien que? On le saura l’année prochaine, semble-t-il. Si quelqu’un peut apporter quelque chose de nouveau à la table pour que celui-ci se démarque, c’est Square Enix.