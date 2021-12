Switch est la console la plus vendue de novembre 2021

La Nintendo Switch a été la console la plus vendue en novembre, poursuivant sa domination des ventes aux États-Unis.

Selon le NPD Group, la Switch s’est vendue à environ 1,13 million d’unités en novembre. Étonnamment, le mois dernier était également la 35e fois au cours des 36 derniers mois que la console de Nintendo sortait en tête des ventes. Il s’agit d’une séquence de près de trois ans de victoires consécutives malgré les problèmes de fabrication en cours dus aux pénuries mondiales de semi-conducteurs.

Le président de Nintendo of America, Doug Bowser (oui, c’est son vrai nom de famille) a parlé du succès de la Switch.

« Avec une large bibliothèque de jeux et trois options parmi lesquelles choisir entre Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – modèle OLED, la famille de systèmes Nintendo Switch offre quelque chose pour tout le monde cette saison des vacances », a déclaré Bowser. « Alors que nous nous dirigeons vers 2022 et la sixième année de Nintendo Switch, le système continue de connaître une forte demande. Nous attendons avec impatience qu’encore plus de personnes ajoutent la Nintendo Switch à leur foyer ! »

Nintendo n’est pas la seule société de jeux à avoir souffert de problèmes de fabrication ces derniers temps. Sony fabrique moins de consoles PS5 cette saison des fêtes pour les mêmes raisons. De même, en raison de problèmes de production, Valve a dû reporter à l’année prochaine son PC de jeu mobile très attendu, le Steam Deck.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.