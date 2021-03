Switch est maintenant le deuxième système le plus vendu de Nintendo aux États-Unis, dans « Tracked History »

Le dernier Données NPD a révélé que «les ventes totales en dollars à vie» du matériel Switch aux États-Unis ont maintenant dépassé la Nintendo DS.

Cela fait apparemment du système la deuxième « plate-forme Nintendo » la plus vendue de l’histoire du suivi « dans le pays. La Wii est toujours au premier rang. Dans l’ensemble, cela fait du dernier système hybride de Nintendo le septième matériel de jeu vidéo le plus vendu aux États-Unis (aucun chiffre n’a été fourni).

Le matériel de Nintendo a connu autant de succès au cours du mois dernier. Mat Piscatella de NPD a noté qu’il s’agissait également du système « le plus vendu » de février 2021 (encore une fois, aucun chiffre n’était joint).

Il a également réalisé les meilleures ventes de matériel de toutes les plates-formes au mois de février depuis la Nintendo Wii en 2009:

« La Nintendo Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue en unités et en dollars en février. Les ventes en unités et en dollars de matériel Nintendo Switch en février étaient les plus élevées de toutes les plates-formes matérielles en février depuis la Nintendo Wii en février 2009. »