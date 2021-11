Switch est un mastodonte, mais Nintendo ressentira toujours la pression des investisseurs

Image : La vie de Nintendo

Aujourd’hui a eu lieu les résultats financiers du deuxième trimestre de Nintendo, qu’il serait facile de manquer avec l’excitation compréhensible de Animal Crossing: Nouveaux Horizons la version 2.0 arrive un jour plus tôt. À certains égards, ce sont des résultats à deux côtés, bien que dans la salle de réunion de Nintendo, ils puissent avoir l’impression d’être quelque peu coincés au milieu.

Tout d’abord, vous trouverez ci-dessous une partie de notre couverture à laquelle nous ferons référence dans cet article.

Lorsque vous regardez les chiffres de domaines tels que les ventes nettes et le bénéfice net, sur une période de 6 mois, vous seriez pardonné de penser que Nintendo est en croisière et que les investisseurs se bousculent pour exprimer leur bonheur. Mais les bénéfices d’un milliard de dollars + sont tous relatifs, comme vous pouvez le voir avec les baisses par rapport aux résultats du boom de 2020/2021.

Ventes nettes – 624,2 milliards de yens (environ 5,47 milliards de dollars US) – en baisse de 18,9% par rapport à l’année précédente

Bénéfice d’exploitation – 219,9 milliards de yens (environ 1,93 milliard de dollars US) – en baisse de 24,5% par rapport à l’année précédente

Bénéfice net – 171,8 milliards de yens (environ 1,5 milliard de dollars américains) – en baisse de 19,4 % par rapport à l’année précédente

Ce sont les baisses de 18,9% et plus qui ont conduit à ce que le bruit récent des investisseurs soit sans aucun doute négatif. Le cours de l’action Nintendo (via Bloomberg) a clôturé en baisse de 1,66%, ce qui n’est pas si grave, mais sa valeur actuelle de 49 140 yens oscille toujours près d’un creux de l’année dernière, ce qui s’inscrit dans la continuité d’une baisse constante.

Switch et Switch Lite ont réalisé d’énormes ventes en 2020 (Image: Nintendo Life)

Cela peut certainement être attribué, en partie, au fait que les forces de Nintendo dans les circonstances uniques de 2020 sont devenues une faiblesse avec les problèmes assez différents de 2021. Alors que la hausse de la demande de divertissement à domicile en 2020 a joué entre les mains des grands N avec Switch et Animal Crossing en particulier – L’inventaire de Switch Lite prend du mou lorsque le stock est bas pour le modèle standard – en 2021, la situation est très différente.

Non seulement les circonstances uniques à domicile de l’année dernière sont en train de disparaître, mais une pénurie mondiale de puces et des problèmes de fabrication ont également un impact.

Non seulement les circonstances uniques à domicile de l’année dernière sont en train de disparaître, mais une pénurie mondiale de puces et des problèmes de fabrication ont également un impact. En conséquence, Nintendo a dû supprimer 1,5 million d’unités de sa projection matérielle Switch, Nikkei suggérant que le chiffre précédent représentait déjà une réduction de 4,5 millions par rapport aux plans du début de l’année. Nintendo, fondamentalement, ne peut pas fabriquer suffisamment de systèmes pour maximiser ses ventes et ses profits.

Et bien sûr, en plus de cela, l’éléphant dans la pièce est Switch « Pro », ou tout ce que vous voulez appeler le « prochain » Switch. Ce ne sont pas seulement les fans en ligne qui se sont emportés cette année et ont exprimé leur déception face à la révélation du modèle OLED, mais aussi les investisseurs. Si la Switch était déjà moins puissante à son arrivée sur le marché aux côtés de la Xbox One et de la PS4, elle est désormais dans une position très éloignée par rapport aux systèmes Xbox Series et PS5. Les ports « Triple-A » deviendront moins courants, ou certains éditeurs tenteront de convaincre les joueurs de Switch d’acheter des versions « cloud », ce qui ne semble pas susceptible de fonctionner à grande échelle. Jusqu’à ce qu’une nouvelle « génération » ou un système plus puissant se présente, la conversation ne disparaîtra pas.

Les ventes et les tendances numériques de Nintendo ont été relativement statiques (Image: Nintendo)

De plus, les revenus numériques de Nintendo baissent avec tout le reste et ont des tendances statiques à une période où Microsoft en particulier bouleverse le marché avec Xbox Game Pass. La réception négative du pack d’extension en ligne Nintendo Switch ajoute au sentiment que Nintendo a du mal à trouver un angle réussi et unique dans ce domaine. Avec la croissance continue du marché des jeux téléchargeables, l’offre de Nintendo ne se démarque pas, du moins pas dans le bon sens.

Pourtant, du côté positif, le Switch reste populaire et, en raison de cette technologie standard vieillissante, extrêmement rentable. En tant que premier produit à représenter pleinement la fusion des divisions console de salon et portable chez Nintendo, il s’est avéré particulièrement efficace. Ses ventes dépasseront celles de la Wii U et de la 3DS combinées, avec en prime que le maintien d’un système principal est bien plus efficace pour les équipes de Nintendo. La Switch rattrape la Wii et la dépassera bientôt, et son titre le plus vendu, Mario Kart 8 Deluxe, a surpassé son équivalent Wii à succès. À une époque de jeux sur tant de plates-formes – n’oubliez pas le mobile, un espace PC plus grand que jamais, le streaming en nuage, etc. – Nintendo a été en mesure de produire une histoire à succès qui a élevé sa place dans la culture populaire.

Image : LEGO/Nintendo

Avec plus de parcs à thème et un film majeur en route, et bien sûr des partenariats existants comme les principales versions de Lego, Nintendo s’implante plus loin en dehors du jeu. Il est facile de prévoir un moment, peut-être dans 18 mois, où des initiatives comme celles-ci se combineront avec du nouveau matériel pour élever davantage l’entreprise.

Pourtant, l’excès de confiance doit être découragé. Nous devons nous rappeler que Nintendo est passé des sommets vertigineux de la DS et de la Wii aux luttes relatives de la 3DS et de la Wii U ; deux générations « gagnantes » consécutives est difficile à faire.

La génération Switch a sans aucun doute été un succès, avec d’autres à venir. 24,5 millions de ventes projetées en tant que déclassement en raison de problèmes de production sont impressionnants, quelle que soit la rotation ; la demande reste très élevée. Nintendo réalise à nouveau des milliards de dollars de bénéfices, ce qui est impressionnant. Pourtant, le succès est relatif – 2020/21 établit des normes qui ne peuvent tout simplement pas être reproduites.

D’une part, Nintendo est sur une séquence de victoires ; d’autre part, il y a beaucoup de place pour l’amélioration et la croissance. Tous les yeux sont donc rivés sur la période des Fêtes.