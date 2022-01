Switch était la console la plus vendue au Royaume-Uni en décembre avec une performance «dominante»

Image : La vie de Nintendo

Bien que beaucoup de lecteurs de ces pages aient possédé un Switch depuis 2017, il y a encore beaucoup de joueurs qui achètent encore dans le système ou, peut-être, qui ajoutent de nouvelles consoles supplémentaires dans leur foyer. Avec trois modèles distincts et une grande bibliothèque de jeux, le Switch affiche toujours une bonne dynamique, les données britanniques récentes donnant une autre évaluation positive de la position de l’hybride.

GamesIndustry.biz a partagé des données de ventes pour le marché britannique en décembre, avec quelques tendances intéressantes émergentes. La Xbox Series X|S a connu son meilleur mois grâce à l’augmentation des stocks, terminant devant la PS5 qui a néanmoins connu son deuxième meilleur mois, les deux détenteurs de plate-forme mettant clairement tout en œuvre pour augmenter les stocks et obtenir des ventes festives. Cependant, la Switch a battu les deux, finissant comme la console la plus vendue au Royaume-Uni en décembre.

C’était une performance impressionnante, d’autant plus qu’elle représentait une augmentation de 6 % par rapport aux ventes de novembre, au cours desquelles un Mario Kart 8 Deluxe bundle avait particulièrement bien performé au cours de la période du Black Friday. Les données ne semblent pas décomposer les performances de chaque modèle, l’OLED étant bien sûr l’itération la plus récente à arriver.

En ce qui concerne les jeux les plus vendus en décembre, c’est un domaine où Switch a eu moins d’impact. Le gros des ventes de Just Dance 22 est la version Switch et c’était en 4e, mais en dehors de cela, vous devez descendre aux 8e et 9e pour trouver Mario Kart 8 Deluxe et Pokémon Brilliant Diamond. Cela dit, il est souligné qu’il n’y a pas de données de ventes numériques eShop disponibles pour ce graphique, c’est donc un facteur notable.

Bien que concentré uniquement sur le marché britannique dans ce cas, c’est un autre rappel que le matériel Switch continue de se vendre en nombre impressionnant, et Nintendo espère sans aucun doute maintenir autant de cet élan que possible avec quelques sorties de jeux majeures en 2022.