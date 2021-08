Switch figure dans l’intégralité du palmarès des 30 meilleurs logiciels du Japon, la première console à le faire depuis 1988

Image : La vie de Nintendo

Si vous restez à jour avec nos mises à jour régulières des graphiques japonais, vous aurez remarqué que les jeux Nintendo Switch constituaient l’intégralité du top dix la semaine dernière. C’est en fait un phénomène assez courant de nos jours, mais il s’avère que les performances de la semaine dernière ont été encore meilleures que ce que nous aurions pu imaginer.

Les données des graphiques physiques japonais, publiées par Famitsu, se présentent en deux vagues – un jeudi, nous pouvons voir les dix premiers, puis une liste complète des 30 meilleurs est publiée le lendemain. Cette liste des 30 meilleurs est maintenant disponible et Nintendo Switch a tout pris (merci, Gematsu):

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 14 912 (2 102 413)

[NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 16/07/21) – 13 873 (234 224)

[NSW] Crayon Shin-chan : Ora à Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 15/07/21) – 13 798 (156 274)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 13 615 (3 958 065)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 12 282 (2 734 231)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 10 927 (230 976)

[NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 10 135 (205 463)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8 978 (4 367 573)

[NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021 : Grand Chelem (Konami, 07/08/21) – 8 950 (159 492)

[NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 8 925 (200 100)

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 8 248 (836 565)

[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 05/10/18) – 6 780 (1 952 132)

[NSW] Miitopia (Nintendo, 21/05/2011) – 6 536 (217 957)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 6 529 (6 844 455)

[NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 25/06/21) – 6 057 (161 785)

[NSW] Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 5 077 (762 996)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokémon Company, 15/11/19) – 4 974 (4 099 325)

[NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 26/03/21) – 4 748 (2 303 192)

[NSW] Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Sega, 01/11/19) – 4 639 (397 154)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 21/07/17) – 4 460 (3 915 901)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4 210 (1 852 012)

[NSW] The Great Ace Attorney Chronicles (Capcom, 29/07/21) – 3 737 (18 197)

[NSW] NEO: Le monde se termine avec vous (Square Enix, 27/07/21) – 3 229 (22 028)

[NSW] La Légende des Héros : Les Pistes de Cold Steel II (Clouded Leopard Entertainment, 08/05/21) – 2 853 (Nouvelle)

[NSW] Nouveau Pokémon Snap (The Pokémon Company, 30/04/21) – 2 756 (265 980)

[NSW] Taiko no Tatsujin : Drum ‘n’ Fun ! (Bandai Namco, 19/07/18) – 2 620 (613 725)

[NSW] Ace Angler: Version Nintendo Switch (Bandai Namco, 25/07/19) – 2 577 (604 827)

[NSW] Humain: Fall Flat (Teyon Japon, 25/06/20) – 2 447 (168 897)

[NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2 274 (122 574)

[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 28/06/19) – 2 256 (1 116 046)

Selon Game Data Library, qui a qualifié la réalisation de “sans précédent”, il s’agit d’un événement extrêmement rare. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Game Data Library explique que c’est la première fois que tous les 30 meilleurs jeux proviennent du même système depuis que les 30 premiers ont commencé à suivre tous les formats – la dernière fois qu’un événement similaire s’est produit était en novembre 1988, alors que le top 30 était composé exclusivement de jeux Famicom.

Tous les 30 meilleurs jeux de détail les plus vendus au Japon la semaine dernière étaient des titres Nintendo Switch, la première fois qu’un Top 30 provient d’une seule console depuis au moins novembre 1988, lorsque le Top 30 était uniquement Famicom. https://t.co/NgQx0p1EoO—Bibliothèque de données de jeu (@GameDataLibrary) 13 août 2021

Avec Sony toujours coincé dans une transition entre les générations et luttant pour fournir suffisamment de PS5 pour répondre à la demande, le marché japonais est vraiment à prendre pour le moment. Peut-être que les 30 principaux lock-out deviendront un peu plus courants au cours des prochains mois ?